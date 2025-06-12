Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Rüzgarı Esti

Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Başladı

Trabzon'da düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri, görkemli bir açılış programıyla sanatseverlerle buluştu. Tören, Trabzon Sanatevi'nde gerçekleşti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un sanat şehri olduğunu vurguladı.

Sanatın Şehir ve Ekonomi Üzerindeki Önemi

Başkan Genç, Trabzon'un kültürel kimliğine katkıda bulunacak yeni bir kültür sanat merkezinin inşa edileceğini belirtti. Sanatçıların eserlerin, şehirlerin kimliğine, turizmine ve ekonomisine sağladığı katkıların farkında olduklarını ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kişilere teşekkür eden Genç, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, İran ve Gürcistan gibi ülkelerden katılan sanatçılara da özel teşekkürlerini iletti.

Katılımcılar ve Etkinlik Programı

Açılışta, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da birer konuşma yaptı. Açılış programı, sergilerin gezilmesiyle son buldu.

Trabzon Sanatevi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15. Uluslararası Sanat Günleri, 15 Haziran'a kadar devam edecek. Etkinlik programı kapsamında resim, fotoğraf ve el sanatları sergileri ile dinleti, söyleşi, imza günleri ve konserler düzenlenecek.

Trabzon'da, "15. Uluslararası Sanat Günleri" açılış programıyla başladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sağda) ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya (sağ 2), sergiyi gezdi.

Trabzon'da, "15. Uluslararası Sanat Günleri" açılış programıyla başladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sağda) ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya (sağ 2), sergiyi gezdi.