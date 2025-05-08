Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Rüzgarı Esti

Trabzon, 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festivalin 7. gününde, Fransa'nın Fransales Thereses Tiyatro Topluluğu ile İzmir Devlet Tiyatrosu, iki unutulmaz oyunla seyircinin karşısına çıktı.

Fransales Thereses Tiyatro Topluluğu'ndan Özel Performans

Fransales Thereses Tiyatro Topluluğu, Davide Doro ve Manuela Capece’nin yönetmenliğinde sahneye koyduğu "Hatıra: Bella ve Chagall'ın Uçuşu" adlı oyun ile dikkat çekti. Bu etkileyici yapım, Marc Chagall'ın resimlerine ilham veren Bella'ya olan aşkı konu alıyor. Oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Anlam Dolu Bir Oyun

Festivalin diğer önemli gösteriminde ise, İzmir Devlet Tiyatrosu, Boris Vian ve John Steinbeck'in kaleme aldığı, Işıl Yüce ve Ülkü Tamer'in çevirisi ile Gökhan Aktemur'un uyarladığı "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" adlı oyununu sahneledi. Bu eser, savaşa giden bir askerin anılarını derinlemesine işlendiği etkileyici bir anlatı sunuyor. Oyun, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelendi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bu festival, bölgedeki sanatsal etkinliklere önemli katkılarda bulunarak, tiyatroseverlere eşsiz bir deneyim sunmayı sürdürüyor.

Trabzon'da düzenlenen, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında Fransa'nın Fransales Thereses Tiyatro Topluluğu ile İzmir Devlet Tiyatrosu oyun sahneledi.

Trabzon'da düzenlenen, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında Fransa'nın Fransales Thereses Tiyatro Topluluğu ile İzmir Devlet Tiyatrosu oyun sahneledi.