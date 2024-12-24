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Trabzon'da Aronya Boyası ile Geleneksel Halı ve Kilim Dokuma İnovasyonu

Trabzon'da aronyadan elde edilen özel boyalarla renklendirilen iplerle geleneksel halı ve kilim dokumu yapılıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:21
Trabzon'da Aronya Boyası ile Geleneksel Halı ve Kilim Dokuma İnovasyonu

Trabzon'da Aronya Boyası ile Renklendirilen Halılar

Trabzon'da, süper meyve olarak da bilinen aronyadan elde edilen boya ile renklendirilen ipler, geleneksel halı ve kilim dokumacılığına yeni bir soluk getiriyor. Akçaabat Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu çalışma ile aronya bitkisinden doğal yöntemlerle boya üretiliyor.

Doğal Boya ve Geleneksel Dokuma

Aronya boyası, belediyenin Hanımlar Kültürevi Yöresel Halı Dokuma ve Satış Yeri'nde saf koyun ipleriyle buluşturularak işleniyor. Bu iplikler, 20 kadın tarafından ilmek ilmek halı ve kilimlere dokunuyor.

Akçaabat Belediye Başkanı'nın Vurgusu

Dokumaevini ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, emek harcayan ustaları ve kursiyerleri teşvik etti. Ekim, "Halı üretimiyle geleneğimizi geleceğe taşımış oluyoruz." diyerek sürecin önemi üzerine vurgu yaptı.

Tarıma Destek ve Ekonomik Katkı

Ekim, aronya meyvesi üretimini arttırarak çiftçilere destek olduklarını ve Akçahasat markası ile halı üretim kültürünü geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, kadınların üretimle aile ekonomisine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Usta Öğretici Ülker Tosun'un Düşünceleri

Usta öğretici Ülker Tosun, halı ve kilimlerin üzerindeki her motifi anlattı ve aronyanın doğal boyası ile dokunan halıların her evde bulunması gerektiğini vurguladı. "Hedefimiz bu ürünleri Türkiye’de ve dünyada pazarlamak," şeklinde konuştu.

Trabzon'da, antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyadan elde...

Trabzon'da, antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyadan elde edilen boya ile renklendirilen ipler, geleneksel halı ve kilim dokumada kullanılıyor.

Trabzon'da, antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyadan elde...

Trabzon'da, antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyadan elde edilen boya ile renklendirilen ipler, geleneksel halı ve kilim dokumada kullanılıyor.

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