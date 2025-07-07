Trabzon'da Coğrafi İşaretli Ürünler Atölyesi ve Sergisi Gerçekleştirildi

Trabzon'da Coğrafi İşaretli Ürünler Atölyesi Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Coğrafi İşaretli Ürünler" atölyesi büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Atölye, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenerek katılımcılara, Trabzon ile özdeşleşmiş olan telkari, kazaziye ve hasır sanatlarının incelikleri hakkında deneyim kazandırdı.

Uzman İsimlerden Eğitim

Kazaziye usta öğreticisi Serpil Çiçekli, atölye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çiçekli, festival süresince yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, kazaziye sanatını tanıttığını söyledi. "Diğer arkadaşlarımız hasır ve telkari sanatını tanıtıyor. Kazaziyenin tarihi çok eski, Osmanlı tarihine kadar uzanıyor. Birçok tekniğimiz var. Zincir teknikleri, sürgü ve top teknikleri ile bunları ördükten sonra ütüleme ve düzleştirme teknikleri ile tasarımın son haline dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

Evvel Zaman İzinde Sergisi

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü’nde açılan "Evvel Zaman İzinde" adlı sergi de festival süresince gezilebilecek. Bu sergide, yöre insanının geçmişte kullandığı kundak, battaniye, sobam gibi çeşitli ürünler sergileniyor. Ziyaretçiler, bölgenin kültürel mirasının önemli örneklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Coğrafi İşaretli Ürünler" atölyesi gerçekleştirildi. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen atölyede katılımcılar, Trabzon ile özdeşleşmiş hasır sanatlarının incelikle yapılışını deneme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Coğrafi İşaretli Ürünler" atölyesi gerçekleştirildi. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen atölyede katılımcılar, Trabzon ile özdeşleşmiş hasır sanatlarının incelikle yapılışını deneme fırsatı buldu.