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Trabzon'da 'Ölümün Yalın Hali' Oyunu Büyüledi

İtalya'nın Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu, 'Ölümün Yalın Hali' oyununu Trabzon'da sahneledi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:41
Trabzon'da 'Ölümün Yalın Hali' Oyunu Büyüledi

Usta Tiyatro Ekibi Trabzon'da Sahne Aldı

İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu, 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında 'Ölümün Yalın Hali' isimli oyununu Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi''nde sahneledi.

Ölüm Temasına Farklı Bir Bakış Açısı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti ve Matteo Vitanza tarafından kaleme alınan oyun, ölüm temasını eğlenceli ve ironik bir dille ele alıyor.

İzleyicilerden Tam Not Aldı

Yönetmen Riccardo Pippa yönetimindeki performans, izleyicilerin yoğun ilgisini topladı. Oyun sonrası sahneye çıkan oyuncular, alkışlar eşliğinde izleyicileri selamladı ve gösterimleriyle güçlü bir etki bıraktı.

İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu "Ölümün Yalın Hali" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu "Ölümün Yalın Hali" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu "Ölümün Yalın Hali" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu "Ölümün Yalın Hali" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

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