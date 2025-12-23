Trabzon Pazarkapı'da 250 Metrelik Ekolojik Köprü Tamamlandı

Karadeniz Sahil Yolu'na modern ve doğa dostu ulaşım aksı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen, yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım imkanı sunan Ekolojik Köprü tamamlandı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Pazarkapı mevkiinde bulunan proje; kent estetiğine katkı sağlayan yeşil alan düzenlemeleri ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle öne çıkıyor.

Proje, toplam 250 metre uzunluğa sahip olup Türkiye’deki 11. Ekolojik Köprü olma özelliği taşıyor. Köprüde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ile 2 metre genişlikte ve toplam 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor.

Yoğun araç trafiğinin olduğu Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, yayalar ve bisikletliler için güvenli ve kesintisiz bir geçiş sağlayan proje; aynı zamanda kent estetiğine ve ekolojik dengeye katkı sunuyor.

Yapımı tamamlanan köprüyü inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise projenin şehir için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzle tam bir iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz ekolojik köprü, Trabzon’un çevreci ulaşım hedeflerinin somut bir örneğidir. Bisiklet ve yaya ulaşımını teşvik eden bu tür projelerle hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir şehir vizyonunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehrimizin her noktasında insan odaklı, çevreyle barışık projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz".

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN, YAYA VE BİSİKLETLİLER İÇİN GÜVENLİ ULAŞIM İMKANI SUNAN EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI. KARADENİZ SAHİL YOLU ÜZERİNDE YER ALAN PROJE, YEŞİL ALANLARIYLA KENT ESTETİĞİNE VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLIYOR.