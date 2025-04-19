DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.235.537,36 -0,89%

Trakya Üniversitesi Öğrencileri Uluslararası Müzik Yarışmalarında Başarı Elde Etti

TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Letonya ve İspanya'daki müzik yarışmalarında ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 10:29
Trakya Üniversitesi Öğrencileri Uluslararası Müzik Yarışmalarında Başarı Elde Etti

Trakya Üniversitesi’nden Uluslararası Başarı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı, uluslararası müzik arenasında adını duyuruyor. Konservatuvarın dört öğrencisi, Letonya ve İspanya'daki prestijli müzik yarışmalarında ödül alarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Öğrencileri Yönlendiren Dr. Ümit Çavuş

Konservatuvar öğrencileri Ada Kurt, Buğlem Asel Yüksel, Elif İlkim Sofuoğlu ve Nila Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çavuş'un yönlendirmesiyle, Letonya'da düzenlenen Wind Stars 2025 ve İspanya'daki Virtuosa isimli çevrimiçi müzik yarışmalarında bakır üflemeli enstrümanlar kategorisinde bireysel olarak yarıştı. Öğrenciler, bu yarışmalarda büyük bir başarı göstererek, Kurt ve Yüksel ikinci, Sofuoğlu ve Yıldız ise Letonya'da ikinci, İspanya'da üçüncü oldular.

Öğrencilerin Motivasyonu

Dr. Çavuş, öğrencilerin uluslararası arenada yaşadıkları gelişimi görmek için onları düzenli olarak yarışmalara yönlendirdiklerini belirtti. "Özellikle Letonya'daki yarışma bizim için önemliydi. Bu yarışmada bakır üflemeliler kategorisi ayrıydı, bu kategoride yarışan öğrencilerimiz gerçekten başarılı oldular" ifadelerini kullandı. Çavuş, ayrıca, “Yarışmalar, öğrencilerimizin yeteneklerini ve potansiyellerini göstermeleri açısından son derece önemlidir.” diyerek, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Öğrencilerden Mesajlar

Ada Kurt, yarışmalarda ikincilik aldığı için mutluluğunu ifade ederek, “Gururluyum. İyi bir tubacı olmak istiyorum. Örnek aldığım müzisyenlerden biri de Ümit Hocam.” dedi. Sofuoğlu, derece almanın kendisini motive ettiğini ve ünlü bir trompetçi olma hedefinde kararlı olduğunu belirtti. Yüksel ve Yıldız da eğitimi başarıyla tamamlayıp iyi bir müzisyen olmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Konservatuvar Genel Başarısı

Konservatuvar Müdürü Prof. Tanju Araboğlu, 1991 yılında kurulan konservatuvarın, öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışında pek çok başarı elde ettiğine dikkat çekti. “2024-2025 öğretim yılı boyunca 17 öğrencimiz uluslararası yarışmalarda büyük başarılara imza attı. Bu durum, üniversitemizin bölge üniversitesi olması sebebiyle Balkanlardaki etkileşim ağına da işaret ediyor.” şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarının 4 öğrencisi, Letonya ve İspanya'da düzenlenen...

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarının 4 öğrencisi, Letonya ve İspanya'da düzenlenen müzik yarışmalarında dereceye girdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarının 4 öğrencisi, Letonya ve İspanya'da düzenlenen...

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarının 4 öğrencisi, Letonya ve İspanya'da düzenlenen müzik yarışmalarında dereceye girdi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya Üniversitesi Öğrencileri Uluslararası Müzik Yarışmalarında Başarı Elde Etti
2
Kulak memesini çekip tahtaya vurma batıl inancı nereden geliyor? Anlamı nedir?
3
Beypazarı'nda Semercilik Geleneğini Yaşatan İbrahim Atıcı
4
Milli Mücadele Rotaları Yeniden Keşfediliyor
5
Patara Antik Kenti'nde Kore Edebiyatı Festivali Rüzgarı
6
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş
7
BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası