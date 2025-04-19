Trakya Üniversitesi Öğrencileri Uluslararası Müzik Yarışmalarında Başarı Elde Etti

Trakya Üniversitesi’nden Uluslararası Başarı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı, uluslararası müzik arenasında adını duyuruyor. Konservatuvarın dört öğrencisi, Letonya ve İspanya'daki prestijli müzik yarışmalarında ödül alarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Öğrencileri Yönlendiren Dr. Ümit Çavuş

Konservatuvar öğrencileri Ada Kurt, Buğlem Asel Yüksel, Elif İlkim Sofuoğlu ve Nila Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çavuş'un yönlendirmesiyle, Letonya'da düzenlenen Wind Stars 2025 ve İspanya'daki Virtuosa isimli çevrimiçi müzik yarışmalarında bakır üflemeli enstrümanlar kategorisinde bireysel olarak yarıştı. Öğrenciler, bu yarışmalarda büyük bir başarı göstererek, Kurt ve Yüksel ikinci, Sofuoğlu ve Yıldız ise Letonya'da ikinci, İspanya'da üçüncü oldular.

Öğrencilerin Motivasyonu

Dr. Çavuş, öğrencilerin uluslararası arenada yaşadıkları gelişimi görmek için onları düzenli olarak yarışmalara yönlendirdiklerini belirtti. "Özellikle Letonya'daki yarışma bizim için önemliydi. Bu yarışmada bakır üflemeliler kategorisi ayrıydı, bu kategoride yarışan öğrencilerimiz gerçekten başarılı oldular" ifadelerini kullandı. Çavuş, ayrıca, “Yarışmalar, öğrencilerimizin yeteneklerini ve potansiyellerini göstermeleri açısından son derece önemlidir.” diyerek, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Öğrencilerden Mesajlar

Ada Kurt, yarışmalarda ikincilik aldığı için mutluluğunu ifade ederek, “Gururluyum. İyi bir tubacı olmak istiyorum. Örnek aldığım müzisyenlerden biri de Ümit Hocam.” dedi. Sofuoğlu, derece almanın kendisini motive ettiğini ve ünlü bir trompetçi olma hedefinde kararlı olduğunu belirtti. Yüksel ve Yıldız da eğitimi başarıyla tamamlayıp iyi bir müzisyen olmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Konservatuvar Genel Başarısı

Konservatuvar Müdürü Prof. Tanju Araboğlu, 1991 yılında kurulan konservatuvarın, öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışında pek çok başarı elde ettiğine dikkat çekti. “2024-2025 öğretim yılı boyunca 17 öğrencimiz uluslararası yarışmalarda büyük başarılara imza attı. Bu durum, üniversitemizin bölge üniversitesi olması sebebiyle Balkanlardaki etkileşim ağına da işaret ediyor.” şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarının 4 öğrencisi, Letonya ve İspanya'da düzenlenen müzik yarışmalarında dereceye girdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarının 4 öğrencisi, Letonya ve İspanya'da düzenlenen müzik yarışmalarında dereceye girdi.