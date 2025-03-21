Troya Müzesi'nde 25 Saat Süren İlyada Okuması Düzenlendi

Çanakkale'deki Troya Müzesi, Dünya Şiir Günü'nde Homeros'un İlyada Destanı'nı 25 saat boyunca okudu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:34
Troya Müzesi'nde 25 Saat Süren İlyada Okuması Düzenlendi

Troya Müzesi'nde Homeros'un Eserine Büyük İlgi

Çanakkale'deki Troya Müzesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü'nde düzenlenen etkinlikle büyük bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, Homeros'un Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanını okumak üzere bir araya geldi.

Dünya Şiir Günü Etkinliği ve Okuma Nöbeti

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, etkinlik hakkında bilgi vererek, UNESCO tarafından 1999 yılından bu yana 21 Mart'ın Dünya Şiir Günü olarak kutlandığını belirtti. Gölcük, bu yıl aynı günde başlayarak 25 saat sürecek İlyada okumasına başladıklarını açıkladı.

Gölcük, “Homeros ve İlyada’sı, Antik Yunan edebiyatıyla ilişkilendirilse de bu eserler Çanakkale’nin kıyılarında, İzmir’de ve Anadolu’da şekillendirilmiştir. Homeros'un sesini duymak, Anadolu'yu anlamak demektir,” dedi. Gelecek yıllarda da bu geleneği sürdürmeyi planladıklarını ekledi.

Etkinliği Neden Bu Kadar Özel Kılan Unsurlar

Okuma, Troya Müzesi'nin 2. katında yer alan Polyksena Lahdi önünde başladı. Gölcük, etkinliğin gece boyunca kesintisiz olarak devam edeceğini ve İlyada nöbetinin ameliyat edileceğini belirtti.

Etkinliğe katılan turist rehberi Serhan Güngör, bu anlamlı organizasyonda İlyada Destanı'nı okuma nöbetini üstlendiğini vurguladı.

Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte...

Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar Homeros'un Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı'nı okudu.

Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte...

Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar Homeros'un Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı'nı okudu.

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