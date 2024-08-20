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TSE Personel Alım Başvuruları Başladı! En Az Lise Mezunu Adaylar için Memur Olma Fırsatı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), en az lise mezunu 184 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuru şartları, pozisyonlar ve başvuru adımları haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:00
TSE Personel Alım Başvuruları Başladı! En Az Lise Mezunu Adaylar için Memur Olma Fırsatı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), yeni bir personel alım ilanı yayınlayarak bünyesindeki açık pozisyonları doldurmak üzere en az lise mezunu 184 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak olan alımlar, farklı alanlarda ihtiyaç duyulan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek. Peki, TSE personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar!

TSE Personel Alım Başvuruları Başladı! En Az Lise Mezunu Adaylar için Memur Olma Fırsatı

9 FARKLI ALANDA 184 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan duyuruya göre, alım yapılacak personel pozisyonları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Lise Mezunu Kontenjanları:

    • 22 Tekniker
    • 3 Muhasebeci
    • 81 Memur
    • 24 Koruma ve güvenlik görevlisi

  • Ön Lisans Mezunu Kontenjanları:

    • 5 Şoför
    • 41 Odacı (hizmetli)
    • 1 Boyacı
    • 2 Bahçıvan
    • 5 Teknisyen

TSE’nin yayımladığı ilana göre, toplamda 184 sözleşmeli personel alımı yapılacak ve alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B fıkrası kapsamında gerçekleştirilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, sadece elektronik ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. TSE personel alımı başvuruları, 20 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup adaylara başvurularını tamamlamak için 10 günlük bir süre verilmiştir. Bu süre zarfında başvurularını tamamlamayan adaylar, başvuru haklarını kaybedeceklerdir.

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ADIMLARI

Başvurunuzu e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. ADIM: TSE Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım bağlantısını kullanarak e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.

TSE Personel Alım Başvuruları Başladı! En Az Lise Mezunu Adaylar için Memur Olma Fırsatı

  1. ADIM: Açılan ekran üzerinde "Yeni Başvuru" seçeneğini seçin.
  2. ADIM: Sonraki ekranda "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (2024/2)" ilanına "Başvur" butonuna tıklayarak ilerleyin.

TSE Personel Alım Başvuruları Başladı! En Az Lise Mezunu Adaylar için Memur Olma Fırsatı3-ADIM: İlan detaylarını inceleyerek sayfanın alt kısmında bulunan "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyin.

4-ADIM: Başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu seçin ve başvurunuzu tamamlayın.

TSE Personel Alım Başvuruları Başladı! En Az Lise Mezunu Adaylar için Memur Olma Fırsatı

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru süreci boyunca eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden yapılmalı; elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuruların zamanında ve eksiksiz yapılması büyük önem taşımaktadır.

TSE, başvuru süresini uzatma hakkını saklı tutar. Adayların başvurularını tamamlamadan önce tüm şartları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Başvuru süresi içinde eksik veya yanlış belge yükleyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ VE SÖZLÜ SINAV HAKKI

TSE personel alımı için başvurular, 20 Ağustos - 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvuruların tamamlanmasının ardından, KPSS puanına göre yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaylar sözlü sınava girme hakkı kazanacaktır. Atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sınava katılma hakkına sahip olacaktır.

Sözlü sınav hakkı kazanan adayların listesi, 16 Eylül 2024 tarihinde TSE’nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.

KPSS’de yüksek puan almış olmak, sözlü sınava girme hakkı için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, adayların başvuru sırasında tüm belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

TSE PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ

TSE personel alımı süreci ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru kılavuzuna TSE resmi web sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilirsiniz. Tüm adaylara başvurularında başarılar dileriz.

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