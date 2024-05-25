TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapacak! Başvuru şartlarına dikkat

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), KPSS zorunluluğu olmayan 266 kişiyi işe alacağını duyurdu. Bu alımlar ülkemizin bilimsel ve teknolojik yetenek havuzunu artırmak, inovasyon kabiliyetimizi güçlendirmek amacıyla yapılacak. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK'A 266 PERSONEL

TÜBİTAK'ta çeşitli pozisyonlara yapılacak bu alımlar, kuruma nitelikli uzman ve araştırmacıların katılımını sağlayarak ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda TÜBİTAK iki ayrı duyuru yayınlamış olup başvuru süreci devam etmektedir. TÜBİTAK, farklı uzmanlık alanlarında ve farklı pozisyonlarda görev yapacak toplam 266 yeni çalışanı işe almayı planlıyor. İş türleri ve çalışan sayıları aşağıdaki gibidir:

Bilimsel Programlar Uzmanı ve Üzeri (27 Kişi)

Bu kadroda TÜBİTAK'ın bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin planlama, yönetim ve değerlendirme süreçlerinde görev alan uzmanlar bulunmaktadır. Bilimsel program uzmanları projenin başarısında ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinde önemli rolleri vardır.

Diğer Teknisyen ve Teknikerler (3 Kişi)

Bu kişiler, TÜBİTAK laboratuvarlarında ve projelerinde çeşitli teknik destek hizmetleri sağlayarak önemli bir destek rolü üstlenmektedirler. Teknisyenler bilimsel ekipmanın bakımına, laboratuvarların düzenlenmesine ve deneyler yapılmasına yardımcı olur.





Araştırmacı (230 Kişi)

Araştırmacılar TÜBİTAK'ın ana işgücünü oluşturmakta ve kurumun bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu kadro, ülkemizin bilgi birikimini artırma ve yenilikçi ürünler geliştirme hedeflerine katkı sağlayan, çeşitli bilimsel ve teknik alanlarda çalışan nitelikli araştırmacılardan oluşmaktadır.

Teknik ve Destek Personeli (6 Kişi)

Teknik ve destek personeli, TÜBİTAK'ın idari ve operasyonel işlevlerine destek vererek araştırma faaliyetlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu çalışanlar teknik hizmetler, lojistik destek ve genel idari görevler de dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirir.

TÜBİTAK alımında KPSS şartı aranmamaktadır. Başvurular, yabancı dil sınavına ve adayın eğitim durumuna göre kabul edilir. TÜBİTAK personel alımı başvuru süreci devam etmekte. Bu bağlamda başvurular en geç 23 Mayıs 2024 tarihine kadar kabul edilecektir.