Tüm gün yüzünüzde maske gibi kalacak makyaj hilesi! Makyaj tazelemeye ihtiyacınız kalmayacak

Makyajınız tüm gün yüzünüzde kalsın istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAKYAJ SABİTLEME YÖNTEMLERİ

Eğer yaptığınız makyajın tüm gün yüzünüzde sabit kalmasını istiyorsanız bu basit yöntemleri mutlaka deneyin. Kalıcı fondöten uygulamasıyla gün boyu makyajınızın sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Sebum üreten bölgelerde yağlanma kontrol edilir ve makyaj daha uzun süre cildinizde kalır. Makyaj bazı kullanarak cilt tonunuzu dengeleyebilir, gözeneklerinizi küçültebilir, makyajın ciltte kalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer makyajınızın sabit kalmasını istiyorsanız ayar püskürtücü kullanabilirsiniz. Bu şekilde makyajınız daha uzun süre kalacaktır. Su geçirmez maskara, eyeliner, dudak kalemi kullanarak makyajın daha uzun süre kalmasına yardım edebilirsiniz.





Gün içinde makyaj ciltte akıntı ve yağlanma oluşturabilir. Bu durumla kağıt havlu kullanarak baş edebilirsiniz. Makyajı sabitlemek için yağ emici makyaj süngerleri tercih edebilirsiniz. Gün içinde pudra kullanıp makyajınızı sabitleyebilirsiniz. T bölgesinde oluşan yağlanmaların önüne kolaylıkla geçebilirsiniz. Makyajınızın uzun süre kalması için uzun süre kalıcı rujlar uygulayabilirsiniz. Geniş ve yumuşak kıllı bir fırçayla bütün yüzünüze hafif şekilde pudra kullanabilirsiniz. Göz makyajınızın tüm gün kalmasını istiyorsanız göz makyaj bazı uygulayabilirsiniz. Bu şekilde göz farı daha uzun süre kalır. Makyajınızın ve cildinizin sağlıklı şekilde durabilmesi için nemlendirmeye dikkat etmeniz gerekir. Aynı zamanda güneş kremi kullanmadan makyaj yapmamanız gerekir. Nemli ve sağlıklı bir cilt üstünde makyaj daha güzel ve uzun süre kalacaktır.