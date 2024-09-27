Tunceli'de Yaşlılara Doğayla Buluşma Fırsatı

Tunceli'de Yaşlılar İçin Doğayla Buluşma Projesi

Tunceli, il genelinde yürütülen yeni bir projeyle yaşlı vatandaşlarına doğayla buluşma ve sosyal bir aktivite fırsatı sunuyor. Valilik tarafından hayata geçirilen bu proje kapsamında, evde sağlık hizmeti alan yaşlılar doktor kontrolünde evlerinden alınarak doğa ile buluşturuluyor.

Yaşlılara Özel Bakım ve Destek

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hastalıkları nedeniyle evden çıkamayan 85 yaş ve üzeri bireylerle yakından ilgilenmekte. Ekipler, belirli aralıklarla yaşlıların evlerini ziyaret ederek muayene, tetkik, tahlil ve tıbbi bakım hizmetleri sunuyor.

Doğa ile Buluşmanın Keyfi

Valilik, yaşlı bireyleri ev ortamından uzaklaştırarak doğal güzelliklerin tadını çıkarmalarını hedefliyor. Hazırlıkların ardından ekipler, yaşlıları doktor kontrolünde Munzur Vadisi Milli Parkı veya Pülümür Vadisi'ndeki piknik alanlarına götürüyor.

Vali'den Destek ve Moral

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, bu etkinlikte yaşlılara eşlik ederek onlarla vakit geçiriyor. Vali Tekbıyıkoğlu, yaşlıların taleplerini dinleyip sorunlarına çözüm arayışında bulunuyor.

Mutlu Anlar ve Özel Kahvaltı

İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, yaşlılarını mutlu etmeyi amaçladıklarını belirtti. Munzur Çayı kıyısında yaşlılara özel kahvaltı hazırladıklarını ifade eden Duran, "Amacımız, hastaların ve beraber yaşadıkları bireylerin doğal bir ortamda stresten uzak vakit geçirmelerini sağlamak," dedi.

Etkinlikler Devam Edecek

Duran, hava şartlarının uygun olması halinde etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. Bu projeyle Tunceli'deki yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar, valilik öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında evlerinden doktor kontrolünde alınarak doğayla buluşturuluyor. Gerekli hazırlıklar sonrası ekiplerce evlerinden alınan yaşlılar, Munzur Vadisi Milli Parkı ya da Pülümür Vadisi'ndeki piknik alanlarına götürülüyor.

Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar, valilik öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında evlerinden doktor kontrolünde alınarak doğayla buluşturuluyor. Gerekli hazırlıklar sonrası ekiplerce evlerinden alınan yaşlılar, Munzur Vadisi Milli Parkı ya da Pülümür Vadisi'ndeki piknik alanlarına götürülüyor.