Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Üç Belediyeden Öğrenci Destek Programı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da lise son sınıf öğrencilerine yönelik kapsamlı destek programları duyuruldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için artan sınav ücretleri, özellikle dar gelirli aileleri zorlamakta ve bu durum karşısında belediyeler harekete geçti. Şişli, Adıyaman ve Çemişgezek belediyeleri, öncelikle YKS sınav ücretlerini karşılayarak öğrencilerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor.

Şişli Belediyesi'nin Destekleri

Şişli Belediyesi, yalnızca sınav ücretini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda öğrencilere sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemleri üzerine atölyeler düzenleyecek. Bu sayede, öğrenciler maddi ve psikolojik destek alma imkânı bulacak. Şişli'de ikamet eden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, bu destekten yararlanma fırsatını elde edecekler.

Adıyaman Belediyesi'nin Projesi

Adıyaman Belediyesi, başvuru sürecini son derece şeffaf ve kolay hale getirmiştir. Öğrenciler, belediyenin resmi web sitesinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru şartları ve gerekli belgeler ayrıntılı bir şekilde belirtilmeyle, öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaları engelleniyor.

Çemişgezek Belediyesi'nin Destek Müjdesi

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, gençlerin geleceği için büyük önem taşıyan bu projeyi duyurarak, destek mesajlarıyla öğrencilere güven verdi. Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin sınav giriş ücretleri belediye tarafından karşılanacak. Somyürek, “Eğitime destek, geleceğimize yatırımdır. Gençlerimizin başarılı olması için her zaman yanlarında olacağız.” diyerek öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.

Başvuru Bilgileri

Şişli Belediyesi:

Başvuru Yöntemi: ÖSYM başvuru belgesi ve gerekli belgeler ile Şişli Belediyesi Çözüm Merkezi.

Gerekli Belgeler: ÖSYM başvuru belgesi, ödeme makbuzu, öğrenci belgesi.

Adıyaman Belediyesi:

Başvuru Süreci: 17 Şubat - 3 Mart.

Gerekli Belgeler: ÖSYM başvuru kayıt bilgisi, öğrenci belgesi, ikametgâh belgesi, ödeme dekontu.

Başvuru Adresi: Adıyaman Belediyesi Başvuru.

Çemişgezek Belediyesi:

Başvuru Yöntemi: Çemişgezek Belediyesi üzerinden başvuru yapılacak.

Gerekli Belgeler: Öğrenci belgesi ve sınav kayıt bilgisi.