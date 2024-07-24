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TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü, Sakarya, Sivas ve Eskişehir Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere daimi işçi alımı yapacak. İş alımları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile gerçekleştirilecektir.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:28
TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

İşçi olarak istihdam edilmek isteyen adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

İşçi alımı için başvuracak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

Adli Sicil Durumu

Adaylar, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamış olmalıdır.

Kamu Hakları

Kamu kurum ve kuruluşlarının disiplin mevzuatına aykırı davranışları nedeniyle görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Durumu

Başvuracak adaylar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdır.

Yaş Sınırı

Başvuru yapacak adaylar, ilanın yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmalıdır.

Askerlik Durumu

Adayların askerlik ile ilişiği olmamalıdır (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

İkamet Durumu

Başvurular, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Eğitim Durumu

Başvuracak adaylar, belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmalıdır.

Yanlış Beyan

Başvuru sürecinde yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş ve tercihlerine yerleşmiş olan adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Deneme Süresi

Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, bu süre içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız olarak feshedilecektir.

Çalışma Koşulları

Adaylar, gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılırlar.

Sağlık Durumu

Başvuru sahipleri, görevlerini sürekli olarak yapmalarına engel olacak bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlık sorunlarının bulunmadığını ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini belgelemelidir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi, Belge Teslim İşlemleri

Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başvurularını 22 Temmuz 2024 ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında online olarak yapabilecektir.

Başvuru Sınırlaması

Her aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapma hakkına sahiptir.

Eğitim Gerekliliği

İşçi alımı yapılacak hizmet türleri için başvuruda bulunacak adayların, ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinde eğitim almış olmaları ve ilan metninde belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Başvuru sahipleri, işe alım sürecinde noter kurası ile belirlenecektir.

Belge Kontrol Süreci

Noter kura çekimi öncesinde adayların belgeleri kontrol edilerek, kurumun web sitesinde ilan edilecektir.

Belge Teslimatı

Adaylar, diploma aslı ile birlikte fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve e-devlet üzerinden alınacak ikametgah belgesini 5 Ağustos 2024 ile 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurdukları Bölge Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Ağır ve tehlikeli işler sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduklarını belgeleyen rapor ise noter kura çekimi sonrasında adaylardan ayrıca istenecektir.

Noter Kura Çekimi

Noter kura çekimi, 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'da Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecek olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda bu, TÜRASAŞ web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Duyurular ve Bildirimler

Tüm duyurular TÜRASAŞ web sitesinde yayımlanacak olup, adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Güvenlik Soruşturması

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında, 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv araştırması yapılacaktır.

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TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

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