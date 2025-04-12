Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Yeni Sezonu Başladı

Turistik Diyarbakır Ekspresi Malatya'da Başladı

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla yeniden organize edilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezon seferlerine başladı. Bu yılki ilk durakları ise Malatya oldu.

Dün Ankara Tren Garı'ndan hareket eden ekspres, Malatya Tren Garı'na ulaştığında davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

TCDD'den Açıklama

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl bu bölgeye yapılan seyahatlerin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Yolcuların seferlerden memnun kaldığını aktararak, şunları söyledi:

"İlk durağımız Malatya, buraya kadar trenin içinde yolcularımız çok mutlu anlar geçirdi. Hep birlikte buradan Diyarbakır merkeze gideceğiz, orada surlarımızı, camilerimizi, kiliselerimizi ve birçok güzel yeri görmüş olacağız. İnşallah 8 seferle bu taçlanmış olacak. Bu heyecanlı yolculuk önümüzdeki süreçlerde daha güzellerinin de olacağının işareti oluyor."

Karşılama Töreni

Malatya'daki karşılama programına, TCDD Taşımacılık 5. Bölge Müdürü Abdulkadir Taş, TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen ve yeni sezon seferlerine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk durağı Malatya oldu.

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen ve yeni sezon seferlerine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk durağı Malatya oldu.