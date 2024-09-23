Türk Sineması San Sebastian Film Festivali'nde Tanıtıldı

Türk Sineması'nın Tanıtımı

İspanya’nın prestijli sinema etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 72. kez gerçekleşen San Sebastian Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, Türk sineması önemli bir tanıtıma imza attı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlenen "Türkiye'de Film Çekme - Türk Sineması" etkinliği, San Sebastian'da gerçekleştirildi. Etkinliğe, İspanyol Kültür Bakanlığı'nın yanı sıra sinema sektörü çalışanları ve sinemaseverler katıldı.

Konuşmalar ve Vurgular

Etkinlikte konuşma yapan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'de film çekiminde sağlanan avantajları tanıtarak, filminginturkiye.com web sitesine dikkat çekti. Güven, Türkiye'nin dört mevsim boyunca sahip olduğu doğal güzelliklerin ve tarihi mekanlarının film çekimleri için eşsiz bir zenginlik sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci, Türk sinemasının dünyadaki başarısının artmakta olduğunu, genç Türk yönetmen ve senaristlerin ilham verici projelere imza attığını dile getirdi. Küçükel, "Türk filmleri, İspanya'da büyük bir sevgiyle karşılanıyor." diyerek iki ülke arasındaki kültürel bağı vurguladı.

Ortak Yapım Önerileri

İspanya Kültür Bakanlığından bir yetkilinin, Türkiye ile İspanya arasında ortak yapımlar konusunda bir anlaşma yapılmasını önermesi, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

"Gülizar" Filmi

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde gerçekleştiren ve Avrupa prömiyerini San Sebastian’da yapan "Gülizar" filminin yapımcısı Mehmet Bahadır Er, Türk sinemasının güncel durumu ve ortak yapım filmleri hakkında deneyimlerini paylaştı. Er, festivalin "Yeni Yönetmenler" kategorisinde yarışan filminin, Türk sinemasının uluslararası alandaki etkisini artıracağına inandığını ifade etti.