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Türk Tarih Kurumu 2024'te 110 Eser Yayınladı

Türk Tarih Kurumu, 2024 yılında 110 eseri okuyucularla buluşturdu; 2025 içinde 100 yeni eser daha yayımlanması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:21
Türk Tarih Kurumu 2024'te 110 Eser Yayınladı

Türk Tarih Kurumu'ndan Okuyuculara 110 Yeni Eser

Türk Tarih Kurumu (TTK), 2024 yılı içerisinde tarih ve sosyal bilimler alanında 110 eseri yayımladığını duyurdu. Kurum, Genel Okuyucu Dizisi kapsamında birçok eseri okuyucularla buluşturmayı hedefliyor. 2024’te yayımlanan eserler arasında, ilgili üniversitelerin eğitim programlarında yer alan 70 kitabın yeni baskıları ile birlikte 40 yeni kitap yer alıyor.

Çeşitli Konularda Zengin İçerik

Yayımlanan eserler, siyasi tarihten kültür tarihine kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi, Nointel Markisi'nin Seyahatleri, Mimar Sinan'ın İstanbul’daki Eserleri gibi önemli başlıkların yanı sıra, kurumun yeni projesi Genel Okuyucu Dizisi çerçevesinde hazırlanmış olan İstanbul Kuşatması ve Fetih 1453 (Prof. Dr. Feridun M. Emecen) ve Atatürk Dönemi Türk Modernleşmesi (Prof. Dr. Hakan Uzun) gibi eserler de bulunuyor.

Gelecek Yıl İçin Umut Veren Planlar

TTK, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 100 yeni eseri daha raflarda yer almasının planlandığını belirtti. Bu eserler, genel okuyucu kitlesine hitap eden bir dille hazırlanmaktadır.

Ücretsiz E-Kitap ve Önemli Yayınlar

2024 yılı içerisinde yayımlanan eserler arasında 6 e-kitap da bulunuyor. Kurumun internet sitesi üzerinden ücretsiz erişim sunulan e-kitaplar arasında, Yusuf Akyurt'un Resimli Türk Abideleri ve Mora İsyanı'ndan İzmir İktisat Kongresi gibi sempozyum bildirileri de mevcut.

Devam Eden Yayınlar

Türk Tarih Kurumu, 1937 yılından beri kesintisiz olarak yayımladığı Belleten dergisi ile de bu yıl toplam 3 sayı yayımladı ve 313'üncü sayısına ulaştı. Ayrıca, Belgeler dergisi de yeni sayıları ile tarihi belgeleri araştırmacılara sunmuş, Höyük dergisi ise arkeolojik keşifleri paylaşmıştır.

Türk Tarih Kurumu'nun tüm yayınlarına, kurumun Ankara ve İstanbul’daki mağazalarının yanı sıra internet mağazasından da erişim sağlanabiliyor.

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