Türkan Şoray, Bursa'da 'Yılanı Öldürseler' Filmi İçin Buluştu

Bursa'da Türkan Şoray ve "Yılanı Öldürseler" Filmi Buluşması

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Yılın Aydını Yaşar Kemal" etkinlikleri çerçevesinde, ünlü oyuncu Türkan Şoray ile Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu bir araya geldi. Etkinlikte, 1981 yapımı "Yılanı Öldürseler" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Filmin Yönetmeni ve Başrol Oyuncusu Türkan Şoray

Yazar Yaşar Kemal'in aynı adlı eserinden uyarlanan filmin yönetmenliğini üstlenen Türkan Şoray, etkinlikte izleyicilerle filmi izledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, filme dair soruları yanıtlamak üzere Şoray'a yöneltti.

Yaşar Kemal ile Tanışma Anısı

Türkan Şoray, Yaşar Kemal'in kendisine "Pek çok kitabım filmleştirildi ancak en çok bunu sevdim" dediğini aktardı. Ayrıca, Şoray, filmin başrol teklifi aldığı başka bir yönetmenden kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle projeye yönettiğini belirtti. Esme karakterini çok sevdiğini ifade eden Şoray, bu yüzden yönetmenliğe karar verdiğini belirtti.

Çekim Zorlukları ve Yaşar Kemal'in Etkisi

Şoray, Yaşar Kemal'in romanını beyaz perdeye uyarlarken ona layık olamamaktan korktuğunu vurguladı. "Ülkemizde en sevilen yazarların başında geliyor. Onun romanlarını soluksuz okudum. 'Esme' karakteri o kadar güzeldi ki bunun için hazırlık yaparken çok heyecanlandım," dedi.

Etkinlikte Duygusal Anlar

Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban da etkinlikte yer alırken, film gösteriminin ardından Türkan Şoray, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Şoray, etkinlikteki duygusal atmosferin ardından, "Hayatımda bu kadar cana yakın, şefkatli biriyle tanışmamıştım. O, senaryoyu yazma isteğiyle beni de motive etti," diyerek sevgi dolu anısını paylaştı.

Bursa'da Osmangazi Belediyesince "Yılın Aydını Yaşar Kemal" etkinlikleri kapsamında usta oyuncu Türkan Şoray (sağda) ile Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu'nun (solda) katılımıyla "Yılanı Öldürseler" film gösterimi ve söyleşisi düzenlendi.

Bursa'da Osmangazi Belediyesince "Yılın Aydını Yaşar Kemal" etkinlikleri kapsamında usta oyuncu Türkan Şoray (sağda) ile Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu'nun (solda) katılımıyla "Yılanı Öldürseler" film gösterimi ve söyleşisi düzenlendi.