DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,66 -0,62%
ALTIN
6.182 -1,28%
BITCOIN
3.761.457,52 0,6%

Söke Bağarası Hürriyet Ortaokulu'ndan Kuşadası'da Kıyı Temizliği

Söke Bağarası Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, Kuşadası Belediyesi ile sahil bandında kıyı temizliği yaptı; toplanan atıklar geri dönüşüme gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 21:27
Söke Bağarası Hürriyet Ortaokulu'ndan Kuşadası'da Kıyı Temizliği

Kuşadası'nda öğrencilerden çevreye duyarlı kıyı temizliği

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Söke Bağarası Hürriyet Ortaokulu öğrencileri çevre bilinci oluşturmak amacıyla sahil bandında kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeyle iş birliği ve uygulama

Etkinlik, Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlendi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı temizlik çalışması yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplanan atıklar ve geri dönüşüm

Öğrenciler, etkinlik kapsamında plastik, cam, metal ve kağıt gibi atıkları topladı. Türlerine göre sınıflandırılan atıklar daha sonra geri dönüşüm işlemine tabi tutulmak üzere ilgili yetkililere teslim edilerek atık merkezine gönderildi.

Bu tür çevreci etkinlikler, Kuşadası’nın hem turistik değerini korumaya hem de gençler arasında çevre farkındalığını artırmaya katkı sağlıyor.

KUŞADASI’NDA SÖKELİ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRECİ ETKİNLİK

KUŞADASI’NDA SÖKELİ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRECİ ETKİNLİK

KUŞADASI’NDA SÖKELİ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRECİ ETKİNLİK

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HKÜ Akademik Ödül Töreni: 185 Ödülle Başarılar Taçlandı
2
Nilüfer'de Yaylacık Parkı ve 153 m Koşu Yolu Hizmete Açıldı
3
Başkan Dere: Sungurlu OSB İlçenin Geleceği İçin Hayati Önemde
4
Keşan'da 1998 Trafik Kazası Anıtı Törenle Açıldı
5
Sahan'ın Kestaneli Bademli Yılbaşı Hindisi: Tahir Tekin Öztan'ın Mesajı
6
Kastamonu'da Kar: Ilgaz Dağı Yurduntepe'de 20 santimetre
7
Manisa'da 15 Ton Atık İlaç Çevreye Zarar Vermeden İmha Edildi

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi