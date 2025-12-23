Söke Bağarası Hürriyet Ortaokulu'ndan Kuşadası'da Kıyı Temizliği

Kuşadası'nda öğrencilerden çevreye duyarlı kıyı temizliği

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Söke Bağarası Hürriyet Ortaokulu öğrencileri çevre bilinci oluşturmak amacıyla sahil bandında kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeyle iş birliği ve uygulama

Etkinlik, Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlendi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı temizlik çalışması yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplanan atıklar ve geri dönüşüm

Öğrenciler, etkinlik kapsamında plastik, cam, metal ve kağıt gibi atıkları topladı. Türlerine göre sınıflandırılan atıklar daha sonra geri dönüşüm işlemine tabi tutulmak üzere ilgili yetkililere teslim edilerek atık merkezine gönderildi.

Bu tür çevreci etkinlikler, Kuşadası’nın hem turistik değerini korumaya hem de gençler arasında çevre farkındalığını artırmaya katkı sağlıyor.

KUŞADASI’NDA SÖKELİ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRECİ ETKİNLİK