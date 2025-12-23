Türkeli Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve Camii Projesi Almanya’da Tanıtıldı

Tanıtım ve yardım programları gerçekleştirildi

Sinop’un Türkeli ilçesinde yapımı devam eden Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve Camii Projesi için Almanya’da bir dizi tanıtım ve yardım programı düzenlendi. Organizasyon kapsamında Türkelili gurbetçilerle buluşularak projeye destek çağrısında bulunuldu.

Türkeli Camii ve Kur’an Kursları Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atilla Şentürk ile Başkan Yardımcısı Ahmet Er, Almanya ziyareti sırasında çeşitli şehirlerde düzenlenen etkinliklere katıldı. Bu kapsamda DİTİB Hemmingen Mevlânâ Camii’nde proje tanıtım ve yardım programı yapıldı.

Gurbetçilerle istişare ve bilgilendirme

Heyet, Almanya’nın Schwbisch Gmünd kentinde yaşayan Türkelili gurbetçilerle de bir araya gelerek projenin geldiği son aşama ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Programlarda karşılıklı istişareler yapılarak projenin tamamlanma süreci ele alındı.

Toplantılarda, bölgenin ilk ve tek erkek yatılı hafızlık Kur’an kursu olma özelliğini taşıyan proje için emeği geçen din görevlileri, yöneticiler ve destek veren hayırseverlere teşekkür edildi. Etkinlikler, yapılan dualarla projenin en güzel şekilde tamamlanması temennisiyle sonlandırıldı.

