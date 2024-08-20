Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Türkiye Geneli Hastanelere 843 Personel Alımı Yapılacak: İŞKUR Üzerinden Başvurular Başladı
Türkiye genelindeki hastanelere yönelik personel alımı ilanları yayımlandı. Toplamda 843 kişilik alım yapılacak ve bu alımlar çeşitli pozisyonlar için geçerli olacak. Sağlık personeli ve sağlık memuru alımı gibi farklı kategorilerde açılan ilanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla duyuruldu. Başvurular ise yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru şartlarını karşılamaları durumunda bu ilanlara başvurabilecekler. Bu haberimizde, hastanelere yönelik personel alımı ilanlarının detaylarını ve başvuru sürecine dair bilgileri paylaşacağız.
İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK HASTANE PERSONELİ ALIMI KADROLARI
Türkiye genelinde yapılacak olan hastane personeli alımları, farklı alanlarda gerçekleştirilecek olup toplamda 843 kişi istihdam edilecektir. İlgili kadrolar ve alım sayıları şu şekildedir:
- Acil Tıp Teknisyeni: 43 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Hasta Danışmanı: 105 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 29 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 7 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 274 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Hastane Hizmetlisi: 28 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Klinik Destek Elemanı (Hastane): 40 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Diğer Hemşireler: 13 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi): 13 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Ebe-Hemşire: 8 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Hemşire: 210 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Ebe: 5 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Ebe Yardımcısı: 6 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Eczacı: 2 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Eczacı Kalfası: 10 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri: 10 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Odyometri Sağlık Teknikeri: 24 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Sağlık Bakım Teknisyeni: 6 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
- Sağlık Memuru: 10 Kişi
- Başvuru Sayfası: Link
İŞKUR SAĞLIK PERSONELİ ALIMI: GENEL ŞARTLAR VE NİTELİKLER
İŞKUR aracılığıyla yapılan sağlık personeli alımı için başvuracak adayların bazı genel ve özel niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. İşte başvuru şartları:
- T.C. vatandaşı olmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
- Kamu haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Hastanelere personel alımı için İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar için başvurular başlamış durumda. Adaylar, başvurularını yalnızca İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR Açık İş İlanları sayfasına giriş yaparak ilgili kadroyu seçip başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecini takip etmek ve gerekli bilgilere ulaşmak için adayların İŞKUR hesabına giriş yapmaları gerekmektedir.
Türkiye genelindeki hastanelere yapılacak 843 kişilik sağlık personeli alımı, iş arayan sağlık çalışanları için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeli ve uygun olan pozisyonlara başvuru yapmalıdır.