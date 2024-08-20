Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Türkiye Geneli Hastanelere 843 Personel Alımı Yapılacak: İŞKUR Üzerinden Başvurular Başladı

Türkiye genelindeki hastanelere yönelik personel alımı ilanları yayımlandı. Toplamda 843 kişilik alım yapılacak ve bu alımlar çeşitli pozisyonlar için geçerli olacak. Sağlık personeli ve sağlık memuru alımı gibi farklı kategorilerde açılan ilanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla duyuruldu. Başvurular ise yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru şartlarını karşılamaları durumunda bu ilanlara başvurabilecekler. Bu haberimizde, hastanelere yönelik personel alımı ilanlarının detaylarını ve başvuru sürecine dair bilgileri paylaşacağız.

İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK HASTANE PERSONELİ ALIMI KADROLARI

Türkiye genelinde yapılacak olan hastane personeli alımları, farklı alanlarda gerçekleştirilecek olup toplamda 843 kişi istihdam edilecektir. İlgili kadrolar ve alım sayıları şu şekildedir:

Acil Tıp Teknisyeni: 43 Kişi Başvuru Sayfası: Link

43 Kişi Hasta Danışmanı: 105 Kişi Başvuru Sayfası: Link

105 Kişi Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 29 Kişi Başvuru Sayfası: Link

29 Kişi Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 7 Kişi Başvuru Sayfası: Link

7 Kişi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 274 Kişi Başvuru Sayfası: Link

274 Kişi Hastane Hizmetlisi: 28 Kişi Başvuru Sayfası: Link

28 Kişi Klinik Destek Elemanı (Hastane): 40 Kişi Başvuru Sayfası: Link

40 Kişi Diğer Hemşireler: 13 Kişi Başvuru Sayfası: Link

13 Kişi Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi): 13 Kişi Başvuru Sayfası: Link

13 Kişi Ebe-Hemşire: 8 Kişi Başvuru Sayfası: Link

8 Kişi Hemşire: 210 Kişi Başvuru Sayfası: Link

210 Kişi Ebe: 5 Kişi Başvuru Sayfası: Link

5 Kişi Ebe Yardımcısı: 6 Kişi Başvuru Sayfası: Link

6 Kişi Eczacı: 2 Kişi Başvuru Sayfası: Link

2 Kişi Eczacı Kalfası: 10 Kişi Başvuru Sayfası: Link

10 Kişi Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri: 10 Kişi Başvuru Sayfası: Link

10 Kişi Odyometri Sağlık Teknikeri: 24 Kişi Başvuru Sayfası: Link

24 Kişi Sağlık Bakım Teknisyeni: 6 Kişi Başvuru Sayfası: Link

6 Kişi Sağlık Memuru: 10 Kişi Başvuru Sayfası: Link

10 Kişi

İŞKUR SAĞLIK PERSONELİ ALIMI: GENEL ŞARTLAR VE NİTELİKLER

İŞKUR aracılığıyla yapılan sağlık personeli alımı için başvuracak adayların bazı genel ve özel niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. İşte başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Kamu haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Hastanelere personel alımı için İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar için başvurular başlamış durumda. Adaylar, başvurularını yalnızca İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR Açık İş İlanları sayfasına giriş yaparak ilgili kadroyu seçip başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecini takip etmek ve gerekli bilgilere ulaşmak için adayların İŞKUR hesabına giriş yapmaları gerekmektedir.

Türkiye genelindeki hastanelere yapılacak 843 kişilik sağlık personeli alımı, iş arayan sağlık çalışanları için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeli ve uygun olan pozisyonlara başvuru yapmalıdır.