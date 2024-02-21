Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektriklisi için müjdeli haber! Daha da ucuzlayacak!

Avrupa'nın En Büyük Otomotiv Devi Stellantis, Leapmotor'u Avrupa'ya Getiriyor: Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobil Fiyatları Düşecek mi

Stellantis, global otomotiv pazarında yeni bir sayfa açıyor. Çin’deki Leapmotor üretimini Avrupa’nın otomotiv merkezlerinden biri olan İtalya’ya taşımayı hedefliyor. Bu adım, Türkiye’de satışa sunulan modeller üzerindeki ek vergilerin kaldırılmasına yol açabilir.





TORINO’DA YENİ BİR DÖNEM

Stellantis, Avrupa'daki otomotiv pazarını genişletmek amacıyla Çin'deki ortaklarını Avrupa'ya taşımak için harekete geçiyor. Bu adımın bir sonucu olarak Türkiye'deki Leapmotor gibi en ekonomik elektrikli otomobil markalarından birinin, üretimini yakın zamanda İtalya'ya taşıyabileceği belirtiliyor. Bu durum, ülkemizdeki gelecek modellerden ek vergilerin kalkabileceğine işaret ediyor.

Stellantis, İtalya'da Leapmotor Üretimini Planlıyor

Stellantis, İtalya'nın Torino şehrindeki fabrikasında Leapmotor'a yer açmayı planlıyor. Çinli üreticiyle yapılan yatırım anlaşması sonrasında üretimin bir kısmının Avrupa'ya taşınması hedefleniyor. Stellantis, yılda 150 bin adede kadar elektrikli araç üretmeyi düşünüyor. İtalya'daki anlaşma ile üretimin 2026-2027 gibi kısa bir sürede başlaması öngörülüyor. Stellantis CEO'su Carlos Tavares, İtalya'daki ortaklıklarını genişletmek istediklerini belirtti.





Torino Fabrikası ve Üretim Kapasitesi

Torino'daki fabrika, 1939'da açıldı ve Avrupa'nın en büyük otomobil tesislerinden biri haline geldi. Şu anda Maserati araçları ve Fiat 500 elektrikli hatchback'in montajı yapılıyor. Leapmotor üretiminin eklenmesiyle fabrikanın üretim kapasitesinin iki katına çıkması bekleniyor. Ayrıca Stellantis'in 2030'a kadar İtalya'daki fabrikalarının yıllık üretimini 1 milyon araca çıkarma hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

Leapmotor Üretiminin Avantajları

Leapmotor'un ülkemizdeki varlığı da dikkat çekiyor. Şu anda Çin'den getirilen T03 modelleri ek vergilere tabi tutuluyor. Ancak İtalya'da üretilmesi durumunda bu ek vergilerin ortadan kalkabileceği öngörülüyor. Bu durum, ülkemizdeki tüketicilere daha uygun fiyatlar sunabilir.

TÜRKİYE PİYASASI İÇİN OLUMLU GELİŞMELER

Leapmotor’un T03 modeli, Türkiye’de elektrikli araç seçenekleri arasında en uygun fiyatlı modellerden biri olarak dikkat çekiyor. İtalya’da üretilmeye başlanması, bu modellerin Türkiye’ye ithalatında uygulanan Çin vergisinin ortadan kalkması anlamına geliyor.





• Leapmotor Türkiye'de hangi modelleri satıyor?



Leapmotor, Türkiye'de T03 ve C11 modellerini satıyor.

• Leapmotor T03 fiyatı ne kadar?

Leapmotor T03'ün şu anki fiyatı 429.900 TL.

• Leapmotor Avrupa'da üretilecek mi?

Evet, Leapmotor'un Avrupa'da üretilmesi planlanıyor.

• Leapmotor Avrupa'da üretilince fiyatı düşecek mi?

Evet, Leapmotor'un Avrupa'da üretilmesi, Türkiye'deki fiyatlarının düşmesine neden olabilir.