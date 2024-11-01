Türkiye'nin İlk Sağlık Bilimleri Festivali'nde Rekor Başvuru

Türkiye'nin İlk Sağlık Bilimleri Festivali

Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest), büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yıl 1203 sağlık modeli başvurusu yapıldı.

Rektör Kırışık'tan Açıklamalar

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlıkfest'in önemine değinerek, "Beklentimizin çok üzerinde bir başvuru geldi. Sağlık alanının spesifik olmasına rağmen, bu alana Türkiye çapında büyük bir ilgi var," dedi.

Proje Üretme Kültürü Geliştiriliyor

Kırışık, paydaşlarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda böyle bir festivale ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, toplumda proje üretme kültürünün gelişmesini hedeflediklerini ifade etti. Festivalde 4 farklı kategoride ve 8 başlık altında yarışmalar düzenlendi:

Lise

Ön Lisans

Lisans

Lisans Üstü

Serbest Kategori

Katılım ve Etkinlikler

Kırışık, etkinlik çerçevesinde tiyatro gösterimleri, stant etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve eğitimler gibi farklı kategorilerde birçok faaliyetin gerçekleştirileceğini belirtti. Tüm Türkiye'den vatandaşları, gençleri ve öğrencileri Sağlıkfest'e davet etti.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Kasım'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) 1203 sağlık modeli (sağlık hizmetlerinin sunumunda yenilikçi bakış açılarını ortaya koymak adına tasarlanan sistemler) başvurusu yapıldı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Kasım'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) 1203 sağlık modeli (sağlık hizmetlerinin sunumunda yenilikçi bakış açılarını ortaya koymak adına tasarlanan sistemler) başvurusu yapıldı.