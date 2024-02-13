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Türkiye’nin Nüfusu 85 Milyonu Aştı! Güncel Nüfus Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusunu belirleyen "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nin sonuçlarını duyurdu. Buna göre Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. İşte nüfusun cinsiyet, yaş, il, ilçe, belde, köy ve yabancı uyruklu dağılımı

Yayın Tarihi: 13.02.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:02
Türkiye’nin Nüfusu 85 Milyonu Aştı! Güncel Nüfus Verilerini Açıkladı

TÜİK’ten 2023 Nüfus Verileri Açıklandı! Türkiye’nin Nüfusu Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl olduğu gibi 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusunu belirleyen "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. TÜİK’in resmi internet sitesinde yayımlanan verilere göre Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Nüfusun cinsiyet, yaş, il, ilçe, belde, köy ve yabancı uyruklu dağılımı ise şöyle:

türkiye

NÜFUSUN CİNSİYET VE YAŞ DAĞILIMI

Erkek Nüfusun Oranı: Türkiye’nin nüfusunun %50,1’ini erkekler oluşturdu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olarak kaydedildi.

Kadın Nüfusun Oranı: Türkiye’nin nüfusunun %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi olarak kaydedildi.

Nüfus Artış Hızı: Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı 2022’de binde 7,1 iken, 2023’te binde 1,1’e geriledi.

NÜFUSUN İL, İLÇE, BELDE VE KÖY DAĞILIMI

İl ve İlçe Merkezlerinde Yaşayanların Oranı: Türkiye’nin nüfusunun %93’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşadı. Bu oran 2022’de %93,4 idi.

Belde ve Köylerde Yaşayanların Oranı: Türkiye’nin nüfusunun %7’si ise belde ve köylerde yaşadı. Bu oran 2022’de %6,6 idi.

NÜFUSUN YABANCI UYRUKLU DAĞILIMI

Yabancı Uyruklu Nüfus: Türkiye’de yabancı uyruklu nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6’sı erkek, %51,4’ü ise kadın olarak belirlendi.

Yabancı uyruklu nüfus içinde; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip olanlar, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olanlar ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili olanlar yer aldı.

Not: Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip olan yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

Türkiye’nin nüfusu kaç oldu?

Türkiye’nin nüfusu 2023 yılı sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Türkiye’nin nüfus artış hızı ne kadar?

Türkiye’nin nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 oldu.

Türkiye’de en çok nüfusa sahip il hangisi?

Türkiye’de en çok nüfusa sahip il 15 milyon 519 bin 267 kişi ile İstanbul oldu.

Türkiye’de en az nüfusa sahip il hangisi?

Türkiye’de en az nüfusa sahip il 82 bin 498 kişi ile Bayburt oldu.

Türkiye’de yabancı uyruklu nüfus kaç kişi?

Türkiye’de yabancı uyruklu nüfus 2023 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu.

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