Türkiye ve Kosta Rika Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 75. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye ile Kosta Rika Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 75. Yıldönümü

Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu, **Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünü** kutlamak için unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın yetenekli flüt sanatçısı **Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları**, bu özel günde sahne alarak Türk müziğinin güzel örneklerini sundu.

Konsere Dört Elli Performans

Bayramoğulları, **Kosta Rika Cumhuriyeti'nin San Jose Büyükelçiliği** ile Kosta Rika Kültür ve Gençlik Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen bu etkinlikte, klasik ve modern Türk bestecilerine ait eserleri seslendirirken, **İspanyol piyanist Calio Alonso** da ona eşlik etti.

Önemli Davetliler Katıldı

Konser, Türkiye’nin San Jose Büyükelçisi **Naciye Gökçen Kaya**'nın davetiyle **Kosta Rika Cumhurbaşkanı'nın eşi Signe Zeikate**, Kültür Bakanı **Jorge Rodriguez** ve pek çok değerli davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Dostluk ve İşbirliğinin Sembolü

Konuşmasında, Büyükelçi Kaya, konserin iki ülke arasındaki **dostluk, diyalog ve işbirliğinin sembolü** olduğunu vurguladı ve Bayramoğulları'nın müziğin evrensel dili ile Türk kültürünü tanıttığını ifade etti. Kaya, etkinliğe destek veren Zeikate ve Bakan Rodriguez’e teşekkür ederek, bu kutlamanın sadece bir konser olmadığını, iki ülkenin bağlarını güçlendiren bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Kültürel İşbirliğinin Önemi

Kültür Bakanı Rodriguez de Türkiye’nin tarih, sanat ve gelenekler açısından zengin bir ülke olduğunu ifade etti. 1950 yılında iki ülke arasında kurulan diplomatik ilişkilerin ortak değerleri paylaşma arzusuyla şekillendiğini belirten Rodriguez, 2017’de İstanbul’da imzalanan **Kültürel İşbirliği Anlaşması**'nın çok önemli olduğunu vurguladı.

Unutulmaz Bir Performans

Rodriguez, “**Dünyaya Açılan Pencere**” programı çerçevesinde uygulanan kültürel işbirliğinin somut bir örneği olarak Türk sanatçı Bayramoğulları'nı **Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu**’nda ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. İlk kez bir Türk sanatçının sahne aldığı bu tarihi konserde, izleyiciler yoğun alkışlarla performansı karşıladı.

Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları konser verdi. Bayramoğulları, Türkiye'nin San Hose Büyükelçiliği ile Kosta Rika Kültür ve Gençlik Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte klasik ve modern Türk bestecilere ait eserleri seslendirdi.

Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları konser verdi. Bayramoğulları, Türkiye'nin San Hose Büyükelçiliği ile Kosta Rika Kültür ve Gençlik Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte klasik ve modern Türk bestecilere ait eserleri seslendirdi.