Türkiye'ye bahar geliyor, özellikle İstanbul'a. İşte sıcak hava dalgasının geldiği tarih

Hava durumu paylaşım platformu HavaForum X, İstanbul için sıcaklıkta artış öngörüyor. Platform, Afrika'dan gelen ılık hava dalgasının etkisiyle hafta sonunda şehirde termometrelerin 18 dereceye kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Türkiye'ye bahar geliyor, özellikle İstanbul'a. İşte sıcak hava dalgasının geldiği tarih
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HAFTA SONU İSTANBUL’A BAHAR HAVASI GELİYOR

Hava durumu paylaşım platformu HavaForum X, hafta sonu için İstanbul’a sıcaklık uyarısında bulundu. Platform, Afrika ılık hava dalgasının etkisiyle hafta sonu İstanbul’da sıcaklıkların 18 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.

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AFRİKA ILIK HAVA DALGASI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR

HavaForum X hesabından yapılan paylaşımda, “Afrika ılık hava dalgasının etkisindeyiz. Hafta sonu İstanbul’da bol güneş var. Sıcaklık 16-18 derecelerde olacak. Güneş altında ise hissedilen 25-28 derecelere kadar çıkabilir. Şubat bizi hayal kırıklığına uğrattı, umarız son haftalarında bu günleri telafi eder…” ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU NASIL GEÇECEK?

hava-durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu hava açık ve güneşli olacak. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık 8 derece olacak. Pazar günü ise en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. Nem oranı ise yüzde 50-60 arasında değişecek.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU NELER YAPILABİLİR?

İstanbul’da hafta sonu bahar havasını yaşamak isteyenler için birçok seçenek var. İşte bazı öneriler:

Boğaz kenarında yürüyüş yapabilir, balık ekmek yiyebilir veya vapura binebilirsiniz.

Tarihi yarımada, Sultanahmet, Eminönü, Kapalıçarşı gibi yerleri gezebilir, kültürel ve tarihi mirası keşfedebilirsiniz.

Belgrad Ormanı, Polonezköy, Atatürk Arboretumu gibi doğal güzellikleri ziyaret edebilir, piknik yapabilir veya bisiklete binebilirsiniz.

İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi alışveriş merkezlerini dolaşabilir, kafe ve restoranlarda vakit geçirebilirsiniz.

Miniatürk, Rahmi Koç Müzesi, İstanbul Modern, Pera Müzesi gibi müzeleri ziyaret edebilir, sanat ve bilimle ilgili sergileri görebilirsiniz.

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