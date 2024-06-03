Tuvalet kağıdı, parfüm, deodorant listede! BİM 3 Haziran aktüel ürünler kataloğu

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da çeşitli ve avantajlı ürünleri tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. 28 Mayıs 2024 Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda, dekoratif ürünlerden makyaj malzemelerine, kuruyemiş çeşitlerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Dekoratif ürünler kategorisinde, evlerinizi renklendirecek ve şıklık katacak dekoratif objeler, çeşitli desenlerde ve modellerde yer alıyor. Ayrıca, makyaj malzemeleri kategorisinde ise son trend ürünler, farklı markaların ürünleri ve çeşitli renk seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor.

Gıda kategorisinde, sağlıklı atıştırmalıklardan kahvaltılık ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Kuruyemiş çeşitleri, meyve suyu ve süt ürünleri gibi günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler de katalogda yer alıyor. Ayrıca, temizlik ürünleri kategorisinde ise evinizin temizliği için gerekli olan ürünler, uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

BİM'in 28 Mayıs 2024 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunma fırsatı veriyor. Bu avantajlı kampanyalardan yararlanmak için BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.



