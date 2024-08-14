Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Ülkemizde demiryolu taşımacılığının daha etkin olarak kullanılması adına Ulaştırma Bakanlığı tarafından kimi zaman yeni destek açıklamaları yapılıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala gençlere sağlanan indirim imkanı gönülleri fethediyor. Türkiye'deki gençlerin tren yolculuğunu daha ulaşılabilir olarak kullanılmasına olanak tanıyan destekte 2024 yılının başından itibaren, 13-26 yaş arası gençler için uygulanan yüzde 15 indirim programının çok ilgi gördüğü ifade edildi. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, bu indirim avantajından yararlanan gençlerin sayısı Ocak ayı itibari ile 3 milyon 785 bin 622'ye ulaştı.

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada gençlerin yeni yerler keşfetmesi bakımından oldukça dikkat çeken bu uygulama ile seyahat isteğinin arttığı belirtildi. Yüksek Hızlı Tren’lerin sağladığı konfor ve güvenliğin yanı sıra ekonomik seyahat imkanının cazip geldiği belirtilirken, 2024’ün başından bugüne kadar, Yüksek Hızlı Trenler ile 2 milyon 382 bin 453 genç, anahat trenleriyle 629 bin 848 ve bölgesel trenlerle 773 bin 321 gencin seyahat edildiği ifade edildi.









Uraloğlu tarafından yapılan değerlendirmede 22 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demiryolu öncelikli politikalarla demiryolu ulaşımının arttırıldığı ifade edilirken, sağlanan destekler ile gençlerin tren seyahatine olan ilgisinin arttığı belirtildi.

Gençlere özel olarak başlatılan indirim programı ile birlikte, gençlerin eğitim hayatında veya kariyer yolculuklarında seyahat etmeleri kolaylaşırken, bu uygulamanın uzun süre daha devrede kalacağı ifade edilmiş bulunuyor.



