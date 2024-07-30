Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! 182 personel alımı yapılacak: KPSS şartı aranmıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, devlet teşkilatında çeşitli pozisyonlara toplam 182 memur alımı yapılacağını duyurdu. Bu işe alım, 4857 sayılı İş Kanunu ve kamu kurumlarında işçi alımında kullanılan usul ve esaslar hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye genelinde denizcilik ve ulaştırma sektörlerine vasıflı eleman temini amacıyla 13 ilde toplam 182 personelin işe alınacağını duyurdu. İzmir'den Zonguldak'a kadar belirlenen şehirlerde gemi elektrikçisinden petrol müteahhitliğine, gemi aşçısından tarama uzmanına kadar çok çeşitli meslek dallarında iş olanağı sunuluyor.





Başvuru yapacak adayların başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, medeni haklardan mahrum olmama, sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı alma gibi temel şartlar yer alıyor. Ayrıca adayların en az 18 yaşında olması ve askerlik hizmetini tamamlamış veya tamamlamamış olması gerekmektedir.

Ortaöğretim mezunu ve belirlenen yaş sınırları dahilindeki kişilerin başvuruları kabul edilecektir. Aranan nitelikler aynı zamanda denizcilik alanında en az bir yıllık tecrübeyi ve bu tecrübenin kanıtını da içermektedir. Adayları değerlendirirken vardiyalı çalışma, farklı iklim ve seyahat koşullarına uyum, seyahat kısıtlamasının bulunmaması gibi özel koşullar da önemlidir.