Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması Yaklaşıyor

Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması 2025'te Gerçekleşecek

Aras Deniz Sipahi (ADS) Piyano Akademisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 2025 ADS Piyano Akademisi Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması, 22-25 Mayıs 2025 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Bu festival, genç piyanistleri sanata teşvik etmeyi amaçlamakta olup, düzenleyenler arasında devlet sanatçısı Gülsin Onay yer almaktadır. Etkinlik, Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve dört gün boyunca devam edecektir.

Dünyaca Ünlü Piyanistler Festivalde Buluşuyor

Festival boyunca, sanatseverler Gülsin Onay, Sontraud Speidel, Antonio Di Cristofano ve İris Şentürker gibi dünyaca ünlü piyanistlerle bir araya gelecek.

Etkinlik programında, resitaller, yarışmalar, eğitimler ve özel atölyeler bulunacak. Katılan genç piyanistler, virtüözlerden bire bir ders alarak sanat eğitimini deneyimleyecek.

Yarışma Kategorileri ve Ödüller

Yarışmalar, 6-9 yaş, 10-13 yaş, 14-17 yaş ve 18-22 yaş olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek. Her kategoride ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirilecek. İlk üçe girenlere madalya, plaket ve toplamda 340 bin lira değerinde maddi ödül verileceği duyuruldu.

Kayıt ve Katılım Detayları

Festivalde yer almak isteyen piyanistler için son başvuru tarihi 31 Mart 2025 olarak belirlenmişken, kontenjan dolmadan önce başvuruların kapanabileceği belirtildi.

Masterclass eğitimine katılan tüm öğrenciler, Gülsin Onay, Prof. Sontraud Speidel, Prof. Antonio Di Cristofano ve İris Şentürker tarafından imzalanmış katılım sertifikası ve başarı belgesi alacaklar.

Özel Konser

Festival kapsamında 24 Mayıs tarihinde İzmir Atatürk Kültür Merkezi'nde verilecek konserde Gülsin Onay, sahneyi oğlu Erkin Onay ile paylaşacak.

Bu yılki festival, müzikseverler için heyecan verici bir deneyim sunmayı vaat ediyor.