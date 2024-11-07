DOLAR
34,25 -0,15%
EURO
36,99 -0,7%
ALTIN
2.934,88 -0,37%
BITCOIN
2.569.310,63 1,65%

Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması Yaklaşıyor

22-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek festival detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:06
Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması Yaklaşıyor

Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması 2025'te Gerçekleşecek

Aras Deniz Sipahi (ADS) Piyano Akademisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 2025 ADS Piyano Akademisi Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması, 22-25 Mayıs 2025 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Bu festival, genç piyanistleri sanata teşvik etmeyi amaçlamakta olup, düzenleyenler arasında devlet sanatçısı Gülsin Onay yer almaktadır. Etkinlik, Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve dört gün boyunca devam edecektir.

Dünyaca Ünlü Piyanistler Festivalde Buluşuyor

Festival boyunca, sanatseverler Gülsin Onay, Sontraud Speidel, Antonio Di Cristofano ve İris Şentürker gibi dünyaca ünlü piyanistlerle bir araya gelecek.

Etkinlik programında, resitaller, yarışmalar, eğitimler ve özel atölyeler bulunacak. Katılan genç piyanistler, virtüözlerden bire bir ders alarak sanat eğitimini deneyimleyecek.

Yarışma Kategorileri ve Ödüller

Yarışmalar, 6-9 yaş, 10-13 yaş, 14-17 yaş ve 18-22 yaş olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek. Her kategoride ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirilecek. İlk üçe girenlere madalya, plaket ve toplamda 340 bin lira değerinde maddi ödül verileceği duyuruldu.

Kayıt ve Katılım Detayları

Festivalde yer almak isteyen piyanistler için son başvuru tarihi 31 Mart 2025 olarak belirlenmişken, kontenjan dolmadan önce başvuruların kapanabileceği belirtildi.

Masterclass eğitimine katılan tüm öğrenciler, Gülsin Onay, Prof. Sontraud Speidel, Prof. Antonio Di Cristofano ve İris Şentürker tarafından imzalanmış katılım sertifikası ve başarı belgesi alacaklar.

Özel Konser

Festival kapsamında 24 Mayıs tarihinde İzmir Atatürk Kültür Merkezi'nde verilecek konserde Gülsin Onay, sahneyi oğlu Erkin Onay ile paylaşacak.

Bu yılki festival, müzikseverler için heyecan verici bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması Yaklaşıyor
2
MTA KPSS 60 puanla devlet memuru alacak! Lise, ön lisans mezunları dikkat
3
İş Bankası güvenlik personeli alımı duyurusu! 3 şartı sağlayan yüksek maaşla işe başlayacak
4
Kafası kadar evi de dağınık olan 5 burç! Düzen onlardan çok uzak
5
Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol
6
Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı
7
TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol