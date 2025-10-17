Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı Başladı — 10. Yıl, 400 Yazar, 150 Yayınevi

Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen "Gel ve hayatı anla" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde başladı.

Açılışta vurgulanan kültür ve şehir tanımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, fuarda yaptığı konuşmada etkinliğin önemine dikkat çekti. Şen, şehirlerin kalibralarının kitaba yapılan yatırımlar ve kitap fuarlarıyla ölçülmesi gerektiğini belirterek, "Yüksek kültürün üretildiği ve tüketildiği yerdir şehir" dedi.

Bakan Yardımcısı Mumcu: Kahramanmaraş bir kültür ocağı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Kahramanmaraş'ın Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç ve Erdem Beyazıt gibi isimlerle Türk edebiyatına önemli katkılar sunduğunu hatırlattı. Mumcu, son 20 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımının okuma, yazma ve üretme alanındaki olumlu yansımalarına vurgu yaptı.

Mumcu, gençlere seslenerek fuarda onların bulunmasının önemine işaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun bilim, kültür ve sanatla donanmış gençlikle yükseleceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kitabı ve okuma kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı temel görev olarak gördüklerini belirten Mumcu, kütüphanelerin modernleştirilmesi, dijital erişimin artırılması ve şehirlerde kitapla buluşma yollarının çoğaltılması çalışmalarına değindi.

Büyükşehir Başkanı Görgel: Umudun ve dirilişin sembolü

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir milletin medeniyet yürüyüşünün kitapların sayfalarında saklı olduğunu söyledi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirdiği afetin ardından yıkıntılar arasında umudu yeniden inşa ettiklerini belirten Görgel, fuarın bu dirilişin en güzel sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Görgel, fuarda 400 yazar ve 150 yayınevi'nin yer alacağını, ayrıca 50 söyleşi ve 400 imza programı düzenleneceğini açıkladı. Etkinlik kapsamında 30 bin çocuğa kitap çeki hediye edileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer katılımcılar ve kapanış

Emekli Büyükelçi Hasan Murat Mercan, hayatı anlamak için kitap kadar o kitabı yazan ve çeviren insanlarla ilişkilerin de önemli olduğunu vurguladı. Etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Fuar, 26 Ekim Pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bir milletin medeniyet yürüyüşünün kitapların sayfalarında saklı olduğunu söyledi.