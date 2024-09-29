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Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

Konya'da devam eden festivalde Bosnalı sanatçı Damir İmamovic sahne aldı. Etkinlikler sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:55
Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, sanatseverlerle dolu bir program sunmaya devam ediyor. Festivalin 9. gününde Bosnalı müzisyen Damir İmamovic, performans sergileyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin İçeriği ve Katkılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen bu özel etkinlik, Kültür Yolu Festivali çatısı altında düzenleniyor. Gündüz saatlerinde Mevlana Meydanı'nda sahne alan Zakiran Ensemble topluluğu ile başlayan etkinlik, akşam saatlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde Damir İmamovic'in performansıyla devam etti.

Etkinlik Programı

Festival, 30 Eylül tarihine kadar sürmeye devam edecek. Yarın, Mevlana Meydanı'nda saat 17.30'da Ufuk Yürüç ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da ise İranlı sanatçı Şehram Nazeri müzikseverlerle buluşacak.

Detaylı Bilgi

Dünyanın önde gelen festivallerinden biri olan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali hakkında daha fazla bilgi edinmek için mistikmuzikfestivali.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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