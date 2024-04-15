Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, aralarında bir resepsiyonist, iki garson, temizlik personeli ve beş mutfak personelinin de bulunduğu dokuz geçici personeli işe alacak.

Üniversite 9 İşçi Alımı

Üniversitede dört farklı pozisyon için dokuz personel alımı için başvurular sürüyor. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2024'tür.

Başvuru Belgeleri

Üniversitede istihdam edilmek üzere potansiyel çalışanların ihtiyaç duyduğu başvuru belgeleri; Bir öxgeçmiş, kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi, ikametgah belgesi, son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf ve adli sicil belgesidir.

Başvuru Şartları





Resepsiyon Görevlisi; En az Ön Lisans mezunu Turizm Otelcilik mezunu tercih sebebidir. İŞKUR 4224.03 Meslek Kanununun gerekliliklerini karşılamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak. 30 yaşın altında olunması erkekler için de askerlikle bir ilişiği olmaması.

Garson Alımı; En az lise mezunu, tercihen turizm ve otelcilik bölümlerinden mezun. İŞKUR 5131.06. Meslek Kurallarının gerekliliklerini karşılamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olunması, engelli olunmaması, esnek çalışma saatlerinde sorun olmaması.

Kat Hizmetleri İşçisi; Liseden mezun kadın personel alımında adayın 30 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir. İŞKUR 9112.08 meslek koduna ilişkin bilgi ve beceriye sahip olmak.

Mutfak Görevlisi; Lise mezunu, turizm veya otelcilik bölümü mezunu olması tercih sebebidir. En az lise mezunu olmalı. İŞKUR 9412.06 meslek kodu bilgi, becerisine sahip olunması. Esnek çalışmaya engeli olmayan ve 30 yaşını geçmemiş olan.

19 Mayıs Üniversitesi 9 İşçi Alımı Başvurusu

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne 9 İşçi alımına yönelik personel alım başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, başvuru kılavuzunda belirtilen e-posta adresine CV'lerini göndererek başvuruyu tamamlayabilirler.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne işçi alımıyla ilgili başvuru kılavuzuna 'https://media.iskur.gov.tr/88054/kurum-disi-isci-alimi-ilan-formlari-omu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.