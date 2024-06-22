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Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı! Boy ve şart şartına uyanlar yaşadı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 14 Haziran 2024 tarihli ilanıyla personel alımı yapacağını duyurdu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak yapılacak alımlarda, toplam 189 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kadro dağılımı ve başvuru şartları ile ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 17:02
Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı! Boy ve şart şartına uyanlar yaşadı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, personel alım başvurularını Bayram tatilinden sonra da kabul etmeye devam ediyor. ÇOMÜ, çeşitli pozisyonlarda toplam 189 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Başvuru süresi, 14 - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. Başvurular, sadece https://ilan.comu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve adaylar, başvurularını gereken belgeleri sisteme yükleyerek tamamlayabilecekler.

İŞ İLANLARI ALIMI

KADRO DAĞILIMI MEZUNİYETE GÖRE

Lise Mezunu için: 1 Büro Personeli, 74 Destek Personeli (Bahçe Bakım, Garson, Temizlik Görevlisi, Gassal), 4 Diğer Sağlık Personeli, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Teknisyen bulunmaktadır.

Ön Lisans Mezunu için: 2 Programcı, 3 Büro Personeli, 16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 22 Sağlık Teknikeri.

Lisans Mezunu için: 2 Biyolog, 7 Büro Personeli, 1 Diğer Sağlık Personeli, 1 Fizyoterapist, 45 Hemşire pozisyonu mevcuttur.

BAŞVURU KOŞULLARI VE DETAYLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvuru yapacak adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvurular, KPSS B grubu sınavlarından elde edilen puanlar üzerinden değerlendirilecek olup, lisans mezunları için 2022 KPSS P3, ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanları esas alınacaktır. Ayrıca adayların tercih ettikleri pozisyonun gerektirdiği özel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak erkek adayların minimum 170 cm boyunda olmaları ve boy uzunluğu ile kilo arasındaki farkın 10'dan fazla olmaması gerekmektedir. Kadın adaylar için ise minimum 160 cm boy şartı ve benzer şekilde boy-kilo farkı kriterleri geçerlidir. Başvuru yapacak adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumlarının bulunmaması da gerekmektedir.

Son olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel olarak çalışan adayların, sözleşmelerinin kurumlarca feshedilmesi veya Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri durumunda bir yıl süreyle kamu kurumlarında istihdam edilemeyeceklerine dair hüküm dikkate alınmalıdır. Bu kurallara aykırı durumu tespit edilen adaylar, yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

ÇOMÜ

 

ÇOMÜ PERSONEL ALIMI

 

PEERSONEL ALIMI

 

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