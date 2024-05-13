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Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı! Bu kadrolara alım yapılacak

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklama sonucu KPSS puanıyla personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada güvenlik personeli, temizlik personeli ve teknisyen alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:39
Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı! Bu kadrolara alım yapılacak

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin KPSS puanıyla yapacağı personel alımı hakkında bilgileri paylaşırken, kabak çekirdeğinin kabuklarıyla tüketilmesinin faydalarından bahsetmek istiyorum. Ünlü bir doktor, özellikle kabak çekirdeğini kabuklarıyla tüketmenin sağlık açısından faydalı olduğunu öneriyor.

Dolayısıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin personel alımı duyurusu üzerine, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmek önemli olabilir. Kabak çekirdeğini kabuklarıyla tüketerek hem beslenme ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Bu öneriyi dikkate alarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

KPSS Puanıyla Personel Alımı! 

personel

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için adayların KPSS puanıyla başvuru yapabileceği belirtilmiştir. Güvenlik personeli, temizlik personeli ve teknisyen kadrolarına alım yapılacaktır. Başvuru şartları ve detaylı bilgi için üniversitenin resmi web sitesini takip etmeniz önemle tavsiye edilir. Başvuru sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyor ve başvurularınızı bekliyoruz. Başarılar dileriz.

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için adayların KPSS puanıyla başvuru yapabileceği belirtilmiştir. Güvenlik personeli, temizlik personeli ve teknisyen kadrolarına alım yapılacaktır. Başvuru şartları ve detaylı bilgi için üniversitenin resmi web sitesini takip etmeniz önemle tavsiye edilir. Başvuru sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyor ve başvurularınızı bekliyoruz. Başarılar dileriz.

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Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı! Bu kadrolara alım yapılacak

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