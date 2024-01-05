Ünlü markalar en ucuza satışta! Ayakkabı almak isteyen fiyatlardan gözünü alamayacak

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta Columbia ve Vans ayakkabılar dikkat çekiyor. 30 Aralık 2023 - 2 Ocak 2024 tarihleri arasındaki indirimleri kaçırmayın!

Ünlü markalar en ucuza satışta! Ayakkabı almak isteyen fiyatlardan gözünü alamayacak
Yayın Tarihi:

Türkiye'nin lider perakende zincirlerinden birisi olan ŞOK, müşterilere cazip fırsatlar sunan 30 Aralık 2023 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınladı. Bu katalogdaki önemli konulardan biri, uygun fiyatlı Columbia ve Vans marka ayakkabılardır. 30 Aralık 2023 - 2 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu özel indirimleri kaçırmamanızı öneriyoruz. ŞOK'un güncel broşürleri üzerinden takip ederek, alışveriş listenize avantajlı ürünleri ekleyebilirsiniz.

ŞOK, bu hafta müşterilere, outdoor ve günlük giyim sektörünün sevilen markaları olan Columbia ve Vans'a ait ayakkabıları avantajlı fiyatlarla sunuyor. Columbia'nın dayanıklı botlarından Vans'ın çeşitli model ayakkabılarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ŞOK mağazalarında sizleri bekliyor.

şok katalog 1 ocak 2024

Ev dekorasyonu ve düzenleme tutkunları için Natural markasının farklı boyutlardaki hasır sepetleri de ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer almaktadır. Şık tasarımları ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan bu sepetler, evinize pratik çözümler sunmaktadır.

ŞOK'ta çocuklar için eğlenceli ürünler, Spiderman hareketli figürler, kuaför setleri, oyun hamuru setleri gibi birçok çeşitle kaçırılmayacak fırsatlarla satışa sunulmaktadır. Ayrıca, 25 TL ve üzeri alışverişlerde çeşitli atıştırmalıklar ve temizlik ürünleri de müşterilere avantajlı fiyatlarla sunulmaktadır.

Her hafta düzenlenen ŞOK Aktüel Ürünler kampanyaları, müşterilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma geleneğini sürdürüyor. 30 Aralık 2023 - 2 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu özel indirimleri kaçırmamak için ŞOK mağazalarını ziyaret etmek veya online alışveriş yapmak mümkündür.

Öne Çıkanlar
Geceleri uyutmayan bacak ağrınız varsa dikkat! Eğer ağrı bu şekildeyse eyvah Geceleri uyutmayan bacak ağrınız varsa dikkat! Eğer ağrı bu şekildeyse eyvah
Tapu dairelerinde sistem değişti! Ev, arsa alıp satacaklar aman dikkat Tapu dairelerinde sistem değişti! Ev, arsa alıp satacaklar aman dikkat
Balık burcu ilişkilerinde nasıl davranır? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Balık burcu ilişkilerinde nasıl davranır? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
Çok Okunanlar
KPSS şartı yok! Belediyeye personel alımı başladı: Sertifikasını getiren işe başlayacak KPSS şartı yok! Belediyeye personel alımı başladı: Sertifikasını getiren işe başlayacak En az lise diploması olan hemen başvurabilir! MSB 190 memur alımı için düğmeye bastı En az lise diploması olan hemen başvurabilir! MSB 190 memur alımı için düğmeye bastı MEB 18-40 yaş arası başvuruları açtı! KPSS'siz kamuda çalışmak için son fırsat MEB 18-40 yaş arası başvuruları açtı! KPSS'siz kamuda çalışmak için son fırsat Tarım Bakanlığı'ndan KPSS'siz işçi alımı! 81 ilde alım için başvurular başladı Tarım Bakanlığı'ndan KPSS'siz işçi alımı! 81 ilde alım için başvurular başladı BOTAŞ'tan beklenen personel alımı geldi! KPSS puanı 60'a düştü: İşte başvuru şartları BOTAŞ'tan beklenen personel alımı geldi! KPSS puanı 60'a düştü: İşte başvuru şartları Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! KPSS puanı tutan o kadrolardan birini kapacak Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! KPSS puanı tutan o kadrolardan birini kapacak