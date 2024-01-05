Ünlü markalar en ucuza satışta! Ayakkabı almak isteyen fiyatlardan gözünü alamayacak

Türkiye'nin lider perakende zincirlerinden birisi olan ŞOK, müşterilere cazip fırsatlar sunan 30 Aralık 2023 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınladı. Bu katalogdaki önemli konulardan biri, uygun fiyatlı Columbia ve Vans marka ayakkabılardır. 30 Aralık 2023 - 2 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu özel indirimleri kaçırmamanızı öneriyoruz. ŞOK'un güncel broşürleri üzerinden takip ederek, alışveriş listenize avantajlı ürünleri ekleyebilirsiniz.

ŞOK, bu hafta müşterilere, outdoor ve günlük giyim sektörünün sevilen markaları olan Columbia ve Vans'a ait ayakkabıları avantajlı fiyatlarla sunuyor. Columbia'nın dayanıklı botlarından Vans'ın çeşitli model ayakkabılarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ŞOK mağazalarında sizleri bekliyor.





Ev dekorasyonu ve düzenleme tutkunları için Natural markasının farklı boyutlardaki hasır sepetleri de ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer almaktadır. Şık tasarımları ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan bu sepetler, evinize pratik çözümler sunmaktadır.

ŞOK'ta çocuklar için eğlenceli ürünler, Spiderman hareketli figürler, kuaför setleri, oyun hamuru setleri gibi birçok çeşitle kaçırılmayacak fırsatlarla satışa sunulmaktadır. Ayrıca, 25 TL ve üzeri alışverişlerde çeşitli atıştırmalıklar ve temizlik ürünleri de müşterilere avantajlı fiyatlarla sunulmaktadır.

Her hafta düzenlenen ŞOK Aktüel Ürünler kampanyaları, müşterilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma geleneğini sürdürüyor. 30 Aralık 2023 - 2 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu özel indirimleri kaçırmamak için ŞOK mağazalarını ziyaret etmek veya online alışveriş yapmak mümkündür.