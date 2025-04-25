Üsküp’te Abdülfettah Rauf Sempozyumu Başladı

Üsküp’te "İkinci Uluslararası Balkanların Şairi ve Alimi Abdülfettah Rauf Sempozyumu" Düzenleniyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "İkinci Uluslararası Balkanların Şairi ve Alimi Abdülfettah Rauf Sempozyumu" etkinliği başladı. Bu önemli etkinlik, Balkan Çalışmaları Vakfı, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Açılış Programı

Sempozyumun açılış programına, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birçok davetli katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arıcan, “Sadece edebi şahsiyetin bir temsilcisini ele almayacağız. İki gün boyunca derin bir kültürün ve tarihin taşıyıcısı olan büyük münevver Abdülfettah Rauf Efendi’yi konuşacağız.” şeklinde ifade etti.

Çeşitli Perspektiflerden İnceleme

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber de sempozyumun önemine değinerek, “Bugün ve yarın Türkiye'den 30'a yakın araştırmacı, medeniyet şairimiz Abdülfettah Efendi'yi farklı açılardan ele alacak. Sempozyum, onun dünya çapında tanınmasına ve kültürlerarası anlayışın gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.” dedi.

Abdülfettah Rauf’un Önemi

Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Sevba Abdula, Abdülfettah Efendi’nin Yiğit Paşa, İsa Bey ve Yahya Kemal ile ortak noktalarının bulunduğunu belirterek, bu ismin Üsküp tarihi ve Osmanlı varlığı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Alanında Uzman Konuşmacılar

Sempozyum, yarın sona erecek ve birçok oturumda alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar, Abdülfettah Rauf'un şiirleri, edebi dili, temaları ve Balkan edebiyatındaki yerini ele alacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "İkinci Uluslararası Balkanların Şairi ve Alimi Abdülfettah Rauf Sempozyumu" başladı. Balkan Çalışmaları Vakfı, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun açılış programına, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "İkinci Uluslararası Balkanların Şairi ve Alimi Abdülfettah Rauf Sempozyumu" başladı. Balkan Çalışmaları Vakfı, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun açılış programına, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.