Usta dönerciler meğer eti böyle yapıyormuş! Evde aynı lezzeti almak için bu püf noktasını deneyin

Bu püf noktasıyla usta dönercilerin yaptığı dönerlere taş çıkaracaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

USTA DÖNERCİLERİN LEZZET SIRRI

Kırmızı et döneri yapacaksanız eğer kırmızı etin terbiyesi çok önemlidir. Bir kabın içine zeytinyağı, süt, rendelenmiş soğan suyu, ezilmiş sarımsak, kekik, pul biber, karabiber, tuz eklenir ve içine etler yerleştirilir. En az iki saat ağzı kapalı şekilde dolapta bekletilir. Usta dönerciler eti genelde süt, sarımsak ve soğan suyuyla dinlendirir ve 1 gün boyunca dolapta bekletir. Bu teknikle birlikte dönerler yaprak gibi çıkıyor ve içi sulu kalıyor. Limon suyu, sirke ve yoğurt gibi besinler de etin proteinlerini kırıyor ve yumuşak kalmasını sağlıyor. Eğer vaktiniz bolsa eti bir gece önceden soğan ve elma dilimleriyle bekleterek yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz. Dana, sığır ve koyun etleri kırmızı et olarak satılır. Az yağlı dana etinin 100 gram porsiyonunda 20 gram protein, 8 gram yağ olur.





Yağlı dana etinin 100 gram porsiyonunda 16 gram yağ ve 18 gram protein vardır. Eğer etinizin lokum gibi yumuşak olmasını istiyorsanız doğru pişirme tekniklerini uygulamanız gerekir. Eti düşük ateşte ve yavaş pişirmeniz gerekir. Aynı zamanda etin marine edilmesi, yağda ya da sosa bulanması lezzetinin artmasını sağlar. Pişirirken etin üstünü örtmek buharın içinde kalmasını sağlar ve yumuşak pişmesine yardımcı olur. Etin iç sıcaklığına da dikkat etmeniz ve çok fazla pişirmemeniz gerekir. Etin dinlendirme aşamasının da atlanmaması gerekir. Tuz, eti sertleştirebilir. Tuz, proteinle et suyunu bağladığı için etin daha yoğun ve sert olmasına sebep olur. Aynı zamanda tuzun antibakteriyel özellikleri de etin bozulmasını önler ancak bazı kimyasal reaksiyonlar yaşanabilir. Sertleştirme işlemi aşırı tuz kullanıldığı zaman lezzetini de etkileyebilir. Bu sebeple tuz kullanırken ölçülü davranmak önemlidir.