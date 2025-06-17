Usta Yazar Mustafa Kutlu, Öğretmenlerle Anadolu Mektebi Programında Buluştu

Yazarlık Meseleleri ve Kişisel Deneyimler

Yazarlıktan ziyade kişisel hayatına dair de samimi açıklamalar yapan Kutlu, "Benim kaynaklarım Batılı değil, yerli kaynaklardır" sözleriyle kaynaklarının Kur'an-ı Kerim, mevlit ve hadisler olduğunu ifade etti. Kutlu, "Kıssalardan hareketle yazdım" diyerek gelenek kültürünü nasıl yeniden yazdığını anlattı.

Gelecek İçin Bir Mesaj

Kutlu, kitaplarında yazdıklarını her zaman açık ve anlaşılır kılmaya çaba gösterdiğini belirterek, gençlerin kendi dönemindeki fikir mücadelesinden haberdar olmalarının gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, resme olan ilgisine değinerek, "Hep ressam olmayı istedim" ifadesiyle sanatın hayatındaki önemini yineledi.

Etkinlik Sonrası Kutlu'ya Hediye Takdimi

Programın sonunda Kutlu’ya hediyeler takdim edilirken, usta yazar kitaplarını imzaladı. Katılımcılar, Kutlu’nun anılarından ve bilgi birikiminden büyük bir ilham alarak ayrıldılar.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında usta hikayeci Mustafa Kutlu, Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan öğretmenlerle Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında usta hikayeci Mustafa Kutlu, Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan öğretmenlerle Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.