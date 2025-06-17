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Usta Yazar Mustafa Kutlu, Öğretmenlerle Anadolu Mektebi Programında Buluştu

Mustafa Kutlu, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı'nda öğretmenlere ilham veren anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 18:54
Usta Yazar Mustafa Kutlu, Öğretmenlerle Anadolu Mektebi Programında Buluştu

Mustafa Kutlu, Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Yazar Mustafa Kutlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinliğin moderatörlüğünü, Kutlu hakkında bu yıl mart ayında çıkan "Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu" kitabının yazarı Safiye Önal üstlenirken, Kutlu’nun eşi Sevgi Kutlu, kızı Pınar Kutlu Zengin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun da programa katıldı.

Kutlu’nun İlgi Çekici Konuşması

Etkinlik, Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleşirken, Kutlu, hayat hikayesinden ve yazarlık anılarından kesitler sundu. Hayatındaki deneyimlerden bahseden usta yazar, öğretmenlerle dertleşmenin kendisi için anlamlı olduğunu vurguladı. Kutlu, bilhassa, "İnsanların artık fikriyata ihtiyacı kalmadı" ifadesiyle günümüzde fikir hareketlerinin azalmış olmasına dikkat çekti.

Fikir Hareketlerinin Önemi

Kutlu, 1968’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra öğretmenlik yaptığını belirterek, o dönemde fikir hareketlerinin topluma yön verdiğini dile getirdi. "Dijital çağ ve sosyal medya, Z kuşağının hayatını işgal etti"

Yazarlık Meseleleri ve Kişisel Deneyimler

Yazarlıktan ziyade kişisel hayatına dair de samimi açıklamalar yapan Kutlu, "Benim kaynaklarım Batılı değil, yerli kaynaklardır" sözleriyle kaynaklarının Kur'an-ı Kerim, mevlit ve hadisler olduğunu ifade etti. Kutlu, "Kıssalardan hareketle yazdım" diyerek gelenek kültürünü nasıl yeniden yazdığını anlattı.

Gelecek İçin Bir Mesaj

Kutlu, kitaplarında yazdıklarını her zaman açık ve anlaşılır kılmaya çaba gösterdiğini belirterek, gençlerin kendi dönemindeki fikir mücadelesinden haberdar olmalarının gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, resme olan ilgisine değinerek, "Hep ressam olmayı istedim" ifadesiyle sanatın hayatındaki önemini yineledi.

Etkinlik Sonrası Kutlu'ya Hediye Takdimi

Programın sonunda Kutlu’ya hediyeler takdim edilirken, usta yazar kitaplarını imzaladı. Katılımcılar, Kutlu’nun anılarından ve bilgi birikiminden büyük bir ilham alarak ayrıldılar.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında usta hikayeci Mustafa Kutlu, Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan öğretmenlerle Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında usta hikayeci Mustafa Kutlu, Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan öğretmenlerle Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

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