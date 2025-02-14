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Uzungöl'ün Buz Tutmuş Yüzeyi: Kış Manzarasıyla Göz Kamaştırıyor

Uzungöl, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Ziyaretçiler eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:00
Uzungöl'ün Buz Tutmuş Yüzeyi: Kış Manzarasıyla Göz Kamaştırıyor

Uzungöl'ün Yüzeyi Buzla Kaplandı

Doğu Karadeniz'in popüler turistik noktalarından biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyinin büyük bir kısmını kaplayan buz tabakası ile dikkat çekiyor.

Bölgede meydana gelen kar yağışı ve düşük sıcaklık, Uzungöl'ün muhteşem doğasına farklı bir boyut kattı. Gece saatlerinde ölçülen hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, gölün yüzeyinin tamamına yakın bir kısmının buz tutmasına yol açtı. Bu buz tabakasının hemen üstünde yağan karlar, Uzungöl'ü adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Ziyaretçiler Gölün Eşsiz Manzarasının Tadını Çıkarıyor

Uzungöl, doğanın sunduğu bu sürpriz karşısında, sakin bir gün geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Buz tutmuş gölün eşsiz manzarasını fotoğraflamak için gelenler, bu tabiat harikasının keyfini çıkarıyorlar.

Kazakistanlı öğrenci Nurgül Süleymanova, Uzungöl'ü ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Böyle güzelliği, manzarayı görmek çok harika. Böyle bir güzellikte yaşayan Trabzonlular çok mutlu." ifadesini kullandı. Ayrıca, Rus öğrenci Renata Safiyullina ise geçen yıl da Uzungöl'ü ziyaret ettiğini belirterek, "Burada durmak, bu manzaraya bakmak gerçekten çok güzel. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Geçen yıl tam bugün gelmiştim. Böyle kar yoktu ama şimdi çok güzel olmuş." dedi.

Uzungöl, kış mevsiminin güzelliklerini sunmaya devam ederken, ziyaretçilerinin de hafızalarına kazınacak anılar biriktirmelerine olanak tanıyor.

Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara...

Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyinin büyük kısmı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara...

Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyinin büyük kısmı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

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