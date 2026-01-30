Vali Sözer Şeyh Edebali Türbesi’nde Şifalı Pilav İkramına Katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Türbesi’ndeki geleneksel şifalı pilav ikramına katıldı; etkinlik her Cuma hayırseverlerce sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:48
Bilecik - Geleneksel hayır geleneği sürüyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Türbesi’nde düzenlenen şifalı pilav ikramına katıldı.

Bilecik’te hayırseverler tarafından her Cuma günü sürdürülen geleneksel şifalı pilav ikramı, Şeyh Edebali Türbesi’nde toplumun dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

Cuma namazının ardından kazan başına geçen Vali Sözer, şifalı pilavı vatandaşlara ikram etti. İkram sırasında vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, hal ve hatırlarını sordu.

Vali Sözer etkinlikte, "Asırlardır yaşatılan bu hayır geleneği, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden biridir. Paylaşma ve dayanışma kültürümüzü canlı tutan bu güzel geleneğe katkı sunan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

