Van'da Karla Mücadele: Yol Kenarları Temizleniyor

Van'da kar mesaisi sürüyor

Van'da etkili olan kar yağışının ardından yol kenarlarında dağ gibi biriken kar kütleleri, karayolları ekipleri tarafından temizleniyor. Kent genelinde ulaşımın aksamaması ve sürücü güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından karayolları ve belediye ekipleri seferber oldu. Şehir merkezinde ve ana arterlerde ulaşımın aksamaması için yol kenarlarında biriken karlar iş makineleriyle küreyip kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor. Özellikle ana arterler, kavşaklar ve yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde ekipler gece saatlerinde de aralıksız çalışarak yolların açık kalmasını sağlıyor.

Çevre yolunda karla mücadele

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlunun katılımıyla çevre yolunun 1. ve 3. etapları hizmete açılarak Van trafiğinde rahatlama sağlandı. 1. ve 3. etapların hizmete açılmasıyla Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün iş gücüne bir yenisi daha eklendi. Sürücülerin sıkıntı yaşamaması için ekipler, yeni açılan çevre yolunda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının durmasıyla ekipler yol kenarındaki kar kütlelerini temizlemeye devam ediyor.

Gazetecinin zor anları

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, bölgeye giderek haber çalışması yapmaya çalışırken greyderin kürediği karın yoğunluğuna dayanamayıp yere düştü. O anlar kameraya yansıdı; Akyüz düştüğü yerden kalkıp çekimine devam etti. Olayı şöyle anlattı:

"Haberde detay çok önemli. Farklı açılardan çekilen görüntü haberi süslüyor. Ben de değişik açılardan görüntü çektim. Daha güzel görüntü çekmek için iş makinelerinin karı attığı alana gerçek çekim yapmaya geldim. Greyderin kürediği karın beni yıkacak kadar etkili olacağını tahmin edemedim. Tam çekim esnasında greyderin püskürttüğü kar beni yere düşürdü. Düştüğüm yerde kar olunca şükür birşey olmadı. O anda kayıttan çıkmadım. Tekrar ayağa kalkıp çekime devam ettim. Yere düştüğümü gören karayolları operatörleri durup yanıma gelerek olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol ettiler. Olumsuz bir durum olmadığını gören operatörler tekrar görevlerinin başına döndü"

