Van'da Özel Gereksinimli Öğrencilerle Tatlı Keyfi

Özel Gereksinimli Öğrencilerle Tatlı Yapıldı

Tatlı ustası Atilla Karaca ve arkadaşları, Van'da Edremit Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

"Tatlı Yemeyen Çocuk Kalmasın" Sloganıyla Yola Çıktılar

Kendi imkanlarıyla 100'den fazla okulu ziyaret eden Karaca, "Tatlı yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla yola çıkarak özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Van'daki etkinlikte Karaca, 28 yaşında ve öğretmen eşinin görev yaptığı okulda ya da kendi testamentine göre iki yıldır yazın motosikletle, kışın ise araçla köy okullarını dolaşarak meyveli tatlılar dağıttığını belirtti.

Öğrencilerle Güzel Anılar Biriktirdi

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce özel eğitim merkezlerine ziyaret edilmesinin önemini vurguladı ve kaynaştırma sınıflarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bugünkü etkinlikte, öğrencilerle birlikte tatlı hazırlamanın ve eğlenceli vakit geçirmenin onlara sosyal aktivite sunduğunu belirtti.

Karaca, "Öğrenciler waffle ile tanışmış oldu. İlk başta çekingen olsalar da iş paylaşımı sayesinde kısa sürede kaynaşıyorlar. Günün sonunda 10 yıllık arkadaş gibi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Mutluluklarını Paylaştı

Özel eğitim öğretmeni İbrahim Gözüaçık, etkinlik sayesinde çocukların sosyalleştiğini ve mutlu olduğunu belirtti. Öğrencilerden Havin Bingöl ise, "Abilerimiz bugün okulu ziyaret etti, birlikte tatlı yaptık ve yedik" diyerek etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Öğrencilerden Ozan Öcal da, tatlı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ve çok güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

"Tatlı yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla 100'ün üzerinde okulu dolaşan usta Atilla Karaca ve arkadaşları, Van'da buluştuğu özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Öğretmen eşinin görev yaptığı okuldaki etkinlikten sonra öğrencilerle özel bağ kuran 28 yaşındaki tatlı ustası Karaca, iki yıldır yazın motosikletiyle, kışın aracıyla okullara giderek kendi imkanlarıyla hazırladığı meyveli tatlıları çocuklara dağıtıyor. Son olarak arkadaşlarıyla Van'daki Edremit Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden Karaca, özel gereksinimli öğrencilerle birlikte tatlı yaptı.

"Tatlı yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla 100'ün üzerinde okulu dolaşan usta Atilla Karaca ve arkadaşları, Van'da buluştuğu özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Öğretmen eşinin görev yaptığı okuldaki etkinlikten sonra öğrencilerle özel bağ kuran 28 yaşındaki tatlı ustası Karaca, iki yıldır yazın motosikletiyle, kışın aracıyla okullara giderek kendi imkanlarıyla hazırladığı meyveli tatlıları çocuklara dağıtıyor. Son olarak arkadaşlarıyla Van'daki Edremit Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden Karaca, özel gereksinimli öğrencilerle birlikte tatlı yaptı.