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Van'da 'Suda Saklı Sözler' Sergisi Açıldı

Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da 'Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri' sergisi 20 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 19:51
Van'da 'Suda Saklı Sözler' Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' çerçevesinde, Van'da dikkat çekici bir sergi açıldı. 'Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri' adlı sergide, Van'ın zengin edebi mirası ilgiyle inceleniyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi, Van'ın edebi geçmişi ile su elementi arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Sergide, bölge halkının hayatına ve edebi eserlerine yön veren Van Gölü teması işleniyor.

Sergide, ünlü yazarlar Fekiye Teyran, Yaşar Kemal ve Ercişli Emrah'ın eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 20 Temmuz'a kadar açık kalacak olan bu kültürel sergi, farklı yaş gruplarından birçok ziyaretçi tarafından ilgiyle gezildi.

Ziyaretçilerden Ahmet Aksoy, sergiyi arkadaşlarıyla birlikte gezmeye geldiğini ve Ercişli Emrah'ın şiirlerini çok beğendiğini belirtti. Gizem Uğurlu ise, serginin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, "Kütüphaneye kitap vermeye gelecektim. Burayı gördüm. Her şey çok güzel. Özellikle Ercişli Emrah'ın eserlerini ve Akdamar Efsanesi'ni çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Almira Antika ise, farklı yazarların eserlerinin yer aldığı sergide yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kitap okumayı sevdiğim için sergiye geldim. Birbirinden güzel eserler var. Böyle kültürel etkinliklerin yapılması çok güzel" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Suda...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri" sergisi düzenlendi. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Van'ın edebi mirasını ve bu mirasın su ögesiyle kurduğu tematik ilişkiyi görünür kılmak amacıyla İl Halk Kütüphanesi'nde sergi organize edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Suda...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri" sergisi düzenlendi. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Van'ın edebi mirasını ve bu mirasın su ögesiyle kurduğu tematik ilişkiyi görünür kılmak amacıyla İl Halk Kütüphanesi'nde sergi organize edildi.

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