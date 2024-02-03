Venüs ve Şiron Kare Açısı: Geçmişin Yaralarını Nasıl İyileştirebilirsiniz?

Dinçer Güner: Aşktan yana yaralı etkisi 2 gün

Venüs ve Şiron Kare Açısı

Venüs ile Şiron arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 2 gün.

İlişkilerde zorluklar ve çatışmalar yaşanabilir. Geçmişteki yaralar, şimdi yaşanan ilişkilere etki edebilir ve duygusal zorlanmalara neden olabilir. Kendimizi yetersiz hissedebilir, değerimizi sorgulayabilir ve kendimizi sevmekte güçlük çekebiliriz. Bedenimize kusur bulabiliriz.

Bu dönemde, eski yaralarla yüzleşme ve içsel iyileşme fırsatları olabilir. Başkalarının acılarını anlama ve empati kurma yeteneğimiz gelişebilir. Kendimizi değer duygusu, sevme, şefkat gösterme konusunda destekler alabiliriz.