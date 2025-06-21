Viyana'da 'Doğu ile Batı Arasında Şehir ve Kültür' Konferansı Düzenlendi

Viyana’da 'Doğu ile Batı Arasında Şehir ve Kültür' Konferansı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, YEE tarafından düzenlenen "Doğu ile Batı Arasında Şehir ve Kültür" konferansı, şehirlerin oluşumunda etkili olan dini, kültürel ve düşünsel yaklaşımları masaya yatırdı.

Önemli Konuklar Ve Açılış Konuşmaları

Viyana’nın Urania Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ve mütefekkir Prof. Dr. Sadettin Ökten gibi önemli isimler katıldı. Programın moderatörlüğünü ise Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tacettin Kutay üstlendi.

Şehirlerin Tahayyülündeki Dini ve Kültürel Etkiler

Konferansta, Prof. Dr. Ökten, şehirlerin insanların sahip olduğu inanç ve değerler çerçevesinde oluştuğunu belirtti. "Bir şehre baktığımızda, o şehre hakim olan erk, hakim olan iktidar ve bu iktidarın zihniyeti neyse, şehir ona göre inşa ediliyor veya dönüştürülüyor.” diyerek şehirlerin sosyal yapısını etkileyen güç dinamiklerine vurgu yaptı.

Kültürel Farklılıklar ve Amerikan Etkisi

Ökten, Viyana'nın henüz Amerikan kültürü tarafından tam anlamıyla etkilenmediğini ifade ederek, "Amerikan kültürünün geldiği yer de ot bitmez.” ifadesini kullandı. Bu noktada, şehirlerin kültürel kimliğini korumanın önemine de dikkat çekti.

Tüketim Kültürü ve İkili Standartlar

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yükselen tüketim kültürünün artık sona erdiğini ifade eden Ökten, "Küresel sermayenin hızlı dönmesi için yalnızca satın almak gerekiyor. Satan almadan yaşayamazsın.” sözleriyle günümüz ekonomik dinamiklerine işaret etti.

Müslüman Kimliği ve Bireysel Sınırlar

Batı kültürünün hâkim olduğu coğrafyalarda Müslümanların kendi kimliklerini ve değerlerini korumalarının önemine değinen Ökten, bireyin kendi sınırlarını tanımasının gerektiğini belirtti. "Bu coğrafyada yaşayan Müslümanlar, kendilerine sınırlar çizmelidir ve bu çizgileri aşmamaya büyük önem vermelidir.” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, YEE tarafından, Doğu ve Batı medeniyetlerinde şehirlerin oluşumunda belirleyici olan dini, kültürel ve düşünsel yaklaşımların ele alındığı bir konferans düzenlendi. Programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez (sağda) ile Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan (sağ 2) katıldı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, YEE tarafından, Doğu ve Batı medeniyetlerinde şehirlerin oluşumunda belirleyici olan dini, kültürel ve düşünsel yaklaşımların ele alındığı bir konferans düzenlendi. Programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez (sağda) ile Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan (sağ 2) katıldı.