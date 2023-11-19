Vücudunda siğil çıkanlar bu küre koşuyor! Asırlık reçete siğili anında yok ediyor

HPV adı verilen virüsün neden olduğu siğiller, derinin üst tabakasında ortaya çıkar. Bu iyi huylu cilt lezyonlarının görünümü endişe verici olabilir. İbni Sina'nın bin yıl öncesinde erdiği öğütler bugün hala uygulanıyor. Her türlü hastalığa karşı farklı önerileri olan İbn Sina, siğillerin tedavisine yönelik soğan suyu ile tuzu tavsiye ediyordu. İyi bir antioksidan kaynağı olarak bilinen soğan suyu siğilleri köklerinden kurutabilir.

Siğiller vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir ve bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkabilir. Bu rahatsız edici görünümden kurtulmak için İbn Sina'nın önerdiği siğiller için soğan suyu ile tuz karışımını deneyebilirsiniz.

Büyük siğiller için genel olarak laktik asit ve salsilik asit ile tedavi önerilir. Bu yöntemle birlikte siğilin daha da büyümesi engellenir. Fakat, siğillerin giderilmesi için çeşitli alternatifler mevcuttur.





Öncelikle bir virüs türü olan siğillerin yayılmasını önlemek adına hijyen kurallarına titizlikle uymak gerektiğini hatırlatmak isteriz. Özellikle yüzde bulunan siğiller dış ortama bulaşabilmektedir. Virüslerin neden olduğu siğilleri önlemek için mutlaka el ve yüz hijyenine dikkat etmelisiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, özel durumlara maruz kalmadığınız sürece siğil geliştirme olasılığınız çok daha azalır.

Siğillerden anında kurtulmak için sarımsak ve limon karışımını deneyebilirsiniz. Sarımsak ve sitrik asidin antibakteriyel özelliklerinin birleştirilmesi etkili bir ilaç oluşturur. Doğal karışımı siğil kayboluncaya kadar her gün uygularsanız hiçbir leke, iz bırakmadan yok olduğunu göreceksiniz.





Sarımsak ve limona benzer antiviral özelliklere sahip bir diğer karışım ise hindistan cevizi suyu ve karbonattır. Bu iki malzemeyi krema kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Daha sonra siğilin üzerine 5 dakika kadar masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekletin ve yıkayın.

Bu doğal yöntemler sayesinde siğillerin zamanla kuruması mümkündür ancak bir günde değil. İnatçı siğilleri kurutmak adına etkili doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz..