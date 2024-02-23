Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri

Xiaomi 14 Pro Titanyum: Uydu Bağlantısıyla Devrim Yaratan Telefon!

Xiaomi, 14 Pro'nun titanyum kaplama ve uydu bağlantısı özelliğine sahip özel bir versiyonunu tanıttı. 14 Pro Titanyum, 995 dolarlık fiyatıyla standart modelden daha pahalı olsa da, sunduğu inovatif uydu bağlantısı özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, acil durumlarda uydular üzerinden bağlantı kurma imkanı sunarak mobil iletişimde yeni bir çığır açıyor.







Xiaomi, bugün yaptığı etkinlikte 14 Ultra ve Redmi laptop modellerinin yanı sıra 14 Pro’nun titanyum versiyonunu da duyurdu. Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, iki yönlü uydu bağlantısı özelliğiyle dikkat çekiyor.

Xiaomi 14 Pro Titanyum, standart 14 Pro modelinden farklı olarak yüzde 99 havacılık sınıfı titanyum ve yüksek mukavemetli alüminyum alaşım malzeme kullanıyor. Ayrıca Xiaomi’nin Dragon Crystal Glass adını verdiği patentli bir cam teknolojisi de ön ve arka kısımda yer alıyor.





Xiaomi 14 Pro Titanyum, teknik özellikler bakımından standart 14 Pro ile aynı. 6,73 inç boyutunda, 2K çözünürlüklü ve 1-120 Hz arası değişken yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunuyor.

Xiaomi 14 Pro Titanyum’un en önemli farkı ise iki yönlü uydu bağlantısı desteği. Bu sayede cihaz, Çin’in Tiantong uyduları aracılığıyla acil durumlarda kullanıcıların iletişim kurmasını sağlıyor.

Xiaomi 14 Pro Titanyum'un fiyatı ne kadar?

Xiaomi 14 Pro Titanyum, standart 14 Pro’ya göre 140 dolar daha pahalıya, 995 dolara satılacak. Xiaomi 14 Ultra ise 900 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak.

• Xiaomi 14 Pro Titanyum uydu bağlantısı nedir?

14 Pro Titanyum, acil durumlarda uydular üzerinden bağlantı kurma imkanı sunan bir teknolojiye sahiptir.

• Xiaomi 14 Pro Titanyum fiyatı ne kadar?

14 Pro Titanyum'un fiyatı 995 dolar olarak belirlendi.

• Xiaomi 14 Pro Titanyum teknik özellikleri nelerdir?

Telefon, 6,73 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip.