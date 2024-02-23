Bist 100
9.344,29 0%
DOLAR
31,09 0,33%
EURO
33,72 0,23%
ALTIN
2.017,68 0,54%

Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri

Xiaomi, 14 Pro'nun titanyum kaplama ve uydu bağlantısı özelliğine sahip özel bir versiyonunu tanıttı. 14 Pro Titanyum, acil durumlarda bağlantı kurma imkanı sunarak mobil iletişimde yeni bir çığır açıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:25
Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri

Xiaomi 14 Pro Titanyum: Uydu Bağlantısıyla Devrim Yaratan Telefon!

Xiaomi, 14 Pro'nun titanyum kaplama ve uydu bağlantısı özelliğine sahip özel bir versiyonunu tanıttı. 14 Pro Titanyum, 995 dolarlık fiyatıyla standart modelden daha pahalı olsa da, sunduğu inovatif uydu bağlantısı özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, acil durumlarda uydular üzerinden bağlantı kurma imkanı sunarak mobil iletişimde yeni bir çığır açıyor.

telefon

Xiaomi, bugün yaptığı etkinlikte 14 Ultra ve Redmi laptop modellerinin yanı sıra 14 Pro’nun titanyum versiyonunu da duyurdu. Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, iki yönlü uydu bağlantısı özelliğiyle dikkat çekiyor.

Xiaomi 14 Pro Titanyum, standart 14 Pro modelinden farklı olarak yüzde 99 havacılık sınıfı titanyum ve yüksek mukavemetli alüminyum alaşım malzeme kullanıyor. Ayrıca Xiaomi’nin Dragon Crystal Glass adını verdiği patentli bir cam teknolojisi de ön ve arka kısımda yer alıyor.

telefon

Xiaomi 14 Pro Titanyum, teknik özellikler bakımından standart 14 Pro ile aynı. 6,73 inç boyutunda, 2K çözünürlüklü ve 1-120 Hz arası değişken yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunuyor.

Xiaomi 14 Pro Titanyum’un en önemli farkı ise iki yönlü uydu bağlantısı desteği. Bu sayede cihaz, Çin’in Tiantong uyduları aracılığıyla acil durumlarda kullanıcıların iletişim kurmasını sağlıyor.

Xiaomi 14 Pro Titanyum'un fiyatı ne kadar? 

Xiaomi 14 Pro Titanyum, standart 14 Pro’ya göre 140 dolar daha pahalıya, 995 dolara satılacak. Xiaomi 14 Ultra ise 900 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak.

• Xiaomi 14 Pro Titanyum uydu bağlantısı nedir?

14 Pro Titanyum, acil durumlarda uydular üzerinden bağlantı kurma imkanı sunan bir teknolojiye sahiptir.

• Xiaomi 14 Pro Titanyum fiyatı ne kadar?

14 Pro Titanyum'un fiyatı 995 dolar olarak belirlendi.

• Xiaomi 14 Pro Titanyum teknik özellikleri nelerdir?

Telefon, 6,73 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip.

İLGİLİ HABERLER

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek

Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek

Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu

Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları
2
Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı
3
KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilecek! Bakanlığa en az lise mezunu personel alımı
4
2024 Yılında Ambulans Şoförü Olmak İsteyenlere Müjde: Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar
5
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alacak: Lise Mezunlarına 36.000₺ Maaş Fırsatı! Türkiye Geneli Başvuru Şartları
6
Kamuda memur olmak isteyenlere müjde! Başvurular bugün açıldı: İşte yüksek maaşlı ilanlar

Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri

Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek

EKPSS ile Çalışma Bakanlığı'nda Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Yayımlanan Duyuruda İstenen Belgeler ve Son Teslim Tarihi!

Ziraat Bankası'ndan emekliye dev fırsat! 5555'e SMS gönderene 5.000 TL'ye ek her fatura 65 TL ödenecek

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Bu Görselde Gizlenmiş 4 Yüz Var! Bu Testi 1.000 Kişiden Sadece %1’i 11 Saniyede Bulabildi! Şimdi Kendini Test Et

Kişilik Testi: Kollarınızı Bağlama Tarzınız Kişilik Özelliklerinizi Deşifre Ediyor! İşte Kol Çaprazlama Şekline Göre Kişilik Testi

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu