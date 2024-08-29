Yabancı Öğrencilerin Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hayali

Trakya Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Türkiye'de müzikal kariyerine devam etmek isteyen yabancı öğrenciler için popüler bir tercih haline geldi. Konservatuvar 1991'den bu yana yüzlerce yabancı öğrenciye eğitim imkanı sundu.

Yabancı Öğrenciler Ülkemizi Tercih Ediyor

Farklı bölümlerinde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türk öğrencilerin yanı sıra, yabancı uyruklu öğrencilerin de konservatuvara olan ilgisi artmış durumda. Konservatuvar yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hedefi, müzik eğitimi almak.

Sanat Dallarında Eğitim İmkanı

Yetenek sınavını kazanarak konservatuvara kabul edilen öğrencilere çeşitli sanat dallarında eğitim sunulacak. Bu dallar arasında piyano, keman, viyola, flüt gibi pek çok enstrüman yer alıyor.

Rektör Zafer: "Trakya Üniversitesi Bir Marka"

TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, yurt dışında düzenlenen konserlerin ve başarıların üniversitenin tanıtımındaki önemine dikkat çekti. Zafer, "Trakya Üniversitesi bir marka ve Balkanlar misyonu odaklı bir üniversite. Bu durum, yabancı öğrencilerin ilgisini çekiyor." ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin Hayalleri

Özbekistan'dan gelen Mümin Yakubov (19), Türkiye’ye gelerek müzik kariyerini sürdürmek istediğini belirtti. Yakubov, "Türkiye’deki ünlü sanatçıları örnek alıyorum ve bir gün ben de ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

Romanya uyruklu Georgina Davidesco (18) ise, süreçte elde ettiği başarıları ve aldığı derslerle hayallerinin peşinde koşmaya devam ettiğini vurguladı. Davidesco, "Hedefim iyi bir flütçü olmak ve dünya üzerinde konserler vermek." şeklinde açıklamada bulundu.