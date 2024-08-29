Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yabancı Öğrencilerin Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hayali

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, uluslararası öğrenciler için müzikal kariyer hedeflerini gerçekleştirmenin adresi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:19
Yabancı Öğrencilerin Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hayali

Yabancı Öğrencilerin Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hayali

Trakya Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Türkiye'de müzikal kariyerine devam etmek isteyen yabancı öğrenciler için popüler bir tercih haline geldi. Konservatuvar 1991'den bu yana yüzlerce yabancı öğrenciye eğitim imkanı sundu.

Yabancı Öğrenciler Ülkemizi Tercih Ediyor

Farklı bölümlerinde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türk öğrencilerin yanı sıra, yabancı uyruklu öğrencilerin de konservatuvara olan ilgisi artmış durumda. Konservatuvar yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hedefi, müzik eğitimi almak.

Sanat Dallarında Eğitim İmkanı

Yetenek sınavını kazanarak konservatuvara kabul edilen öğrencilere çeşitli sanat dallarında eğitim sunulacak. Bu dallar arasında piyano, keman, viyola, flüt gibi pek çok enstrüman yer alıyor.

Rektör Zafer: "Trakya Üniversitesi Bir Marka"

TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, yurt dışında düzenlenen konserlerin ve başarıların üniversitenin tanıtımındaki önemine dikkat çekti. Zafer, "Trakya Üniversitesi bir marka ve Balkanlar misyonu odaklı bir üniversite. Bu durum, yabancı öğrencilerin ilgisini çekiyor." ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin Hayalleri

Özbekistan'dan gelen Mümin Yakubov (19), Türkiye’ye gelerek müzik kariyerini sürdürmek istediğini belirtti. Yakubov, "Türkiye’deki ünlü sanatçıları örnek alıyorum ve bir gün ben de ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

Romanya uyruklu Georgina Davidesco (18) ise, süreçte elde ettiği başarıları ve aldığı derslerle hayallerinin peşinde koşmaya devam ettiğini vurguladı. Davidesco, "Hedefim iyi bir flütçü olmak ve dünya üzerinde konserler vermek." şeklinde açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar