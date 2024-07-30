Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Yapı Kredi, eğitim sektörüne özel yeni kampanyası ile dikkat çekiyor. 31 Ağustos 2024'e kadar devam edecek bu kampanya, yalnızca eğitim sektöründeki üye işyerlerinde geçerli olup, belirli şartları yerine getiren müşterilere taksitlendirme fırsatı sunuyor.

Kampanya, eğitim sektöründeki üye işyerlerinde geçerli olup, minimum 1.000 TL ve maksimum 1.500.000 TL arasında yapılacak harcamaları kapsıyor.

Kampanya kapsamında harcama yapan müşterilere, işlemlerini taksitlendirebilmeleri için bir şifre gönderilecek. Bu şifreyi kullanarak, harcamanın yapıldığı gün içerisinde EGITIMTROY yazıp cep telefonuna gelen şifre ile birlikte 4454’e SMS gönderilmesi gerekmektedir. Her SMS için GSM operatörleri tarafından bir SMS ücreti tahsil edilecektir.